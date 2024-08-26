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ОАЭ потребовали предоставить Дурову доступ к консульским услугам - РИА Новости, 27.08.2024
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23:41 26.08.2024 (обновлено: 00:06 27.08.2024)
https://ria.ru/20240826/durov-1968632289.html
ОАЭ потребовали предоставить Дурову доступ к консульским услугам
ОАЭ потребовали предоставить Дурову доступ к консульским услугам - РИА Новости, 27.08.2024
ОАЭ потребовали предоставить Дурову доступ к консульским услугам
МИД Объединенных Арабских Эмиратов призвал Францию предоставить задержанному в Париже Павлу Дурову как гражданину ОАЭ доступ ко всем необходимым консульским... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-26T23:41
2024-08-27T00:06
оаэ
франция
в мире
павел дуров
задержание павла дурова во франции
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БЕЙРУТ, 26 авг — РИА Новости. МИД Объединенных Арабских Эмиратов призвал Францию предоставить задержанному в Париже Павлу Дурову как гражданину ОАЭ доступ ко всем необходимым консульским услугам, говорится в заявлении эмиратского внешнеполитического ведомства, которое опубликовало агентство WAM.&quot;Эмираты внимательно следят за делом гражданина эмиратов Павла Дурова, основателя соцсети Telegram, который был задержан французскими властями в аэропорту Ле-Бурже. И они передали требование к правительству Франции о срочном предоставлении ему всех необходимых консульских услуг&quot;, — сказано в публикации.В МИД также отметили, что забота, защита и отслеживание всех аспектов дел их граждан остается приоритетом для Объединенных Эмиратов.В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации местной прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.Правосудие республики считает предпринимателя причастным к правонарушениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера могут предъявить обвинения среди прочего в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве, отмывании денег и киберпреступлениях. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.Как уточняла прокуратура Парижа, срок содержания Дурова под стражей могут продлить максимум до 28 августа, поскольку он не может превышать 96 часов.В свою очередь, посольство России во Франции сообщило РИА Новости, что Париж пока уклоняется от сотрудничества по поводу задержания предпринимателя.Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила РИА Новости, что Москва направила ноту с требованием о доступе к Дурову, но Париж считает его французское гражданство в качестве основного. Она добавила, что Россия будет следить за реакцией международных организаций на задержание основателя Telegram.
https://ria.ru/20240826/vuchich-1968615722.html
https://ria.ru/20240826/gralle-1968623658.html
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оаэ, франция, в мире, павел дуров, задержание павла дурова во франции
ОАЭ, Франция, В мире, Павел Дуров, Задержание Павла Дурова во Франции
ОАЭ потребовали предоставить Дурову доступ к консульским услугам

ОАЭ потребовали предоставить Дурову доступ к необходимым консульским услугам

CC BY 2.0 / TechCrunch/Image by Dan Taylor / Chat with Pavel DurovПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
CC BY 2.0 / TechCrunch/Image by Dan Taylor / Chat with Pavel Durov
Павел Дуров. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 26 авг — РИА Новости. МИД Объединенных Арабских Эмиратов призвал Францию предоставить задержанному в Париже Павлу Дурову как гражданину ОАЭ доступ ко всем необходимым консульским услугам, говорится в заявлении эмиратского внешнеполитического ведомства, которое опубликовало агентство WAM.
«

"Эмираты внимательно следят за делом гражданина эмиратов Павла Дурова, основателя соцсети Telegram, который был задержан французскими властями в аэропорту Ле-Бурже. И они передали требование к правительству Франции о срочном предоставлении ему всех необходимых консульских услуг", — сказано в публикации.

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В МИД также отметили, что забота, защита и отслеживание всех аспектов дел их граждан остается приоритетом для Объединенных Эмиратов.
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации местной прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.
Правосудие республики считает предпринимателя причастным к правонарушениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера могут предъявить обвинения среди прочего в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве, отмывании денег и киберпреступлениях. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
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Как уточняла прокуратура Парижа, срок содержания Дурова под стражей могут продлить максимум до 28 августа, поскольку он не может превышать 96 часов.
В свою очередь, посольство России во Франции сообщило РИА Новости, что Париж пока уклоняется от сотрудничества по поводу задержания предпринимателя.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила РИА Новости, что Москва направила ноту с требованием о доступе к Дурову, но Париж считает его французское гражданство в качестве основного. Она добавила, что Россия будет следить за реакцией международных организаций на задержание основателя Telegram.
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