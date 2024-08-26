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Дурову продлили срок содержания под стражей - РИА Новости, 26.08.2024
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22:37 26.08.2024 (обновлено: 23:09 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/durov-1968626967.html
Дурову продлили срок содержания под стражей
Дурову продлили срок содержания под стражей - РИА Новости, 26.08.2024
Дурову продлили срок содержания под стражей
Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова оставили под стражей во Франции до среды, сообщили местные СМИ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T22:37
2024-08-26T23:09
франция
павел дуров
задержание павла дурова во франции
в мире
telegram
париж
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова оставили под стражей во Франции до среды, сообщили местные СМИ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации местной прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.Правосудие республики считает предпринимателя причастным к правонарушениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера могут предъявить обвинения среди прочего в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве, отмывании денег и киберпреступлениях. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.Как уточняла прокуратура Парижа, срок содержания Дурова под стражей могут продлить максимум до 28 августа, поскольку он не может превышать 96 часов.В свою очередь, посольство России во Франции сообщило РИА Новости, что Париж пока уклоняется от сотрудничества по поводу задержания предпринимателя.Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила РИА Новости, что Москва направила ноту с требованием о доступе к Дурову, но Париж считает его французское гражданство в качестве основного. Она добавила, что Россия будет следить за реакцией международных организаций на задержание основателя Telegram.
https://ria.ru/20240826/gralle-1968623658.html
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франция, павел дуров, задержание павла дурова во франции, в мире, telegram, париж
Франция, Павел Дуров, Задержание Павла Дурова во Франции, В мире, Telegram, Париж
Дурову продлили срок содержания под стражей

СМИ: во Франции продлили до среды срок содержания Дурова под стражей

© AP Photo / Tatan SyuflanaПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© AP Photo / Tatan Syuflana
Павел Дуров. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова оставили под стражей во Франции до среды, сообщили местные СМИ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации местной прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
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Правосудие республики считает предпринимателя причастным к правонарушениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера могут предъявить обвинения среди прочего в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве, отмывании денег и киберпреступлениях. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
Как уточняла прокуратура Парижа, срок содержания Дурова под стражей могут продлить максимум до 28 августа, поскольку он не может превышать 96 часов.
В свою очередь, посольство России во Франции сообщило РИА Новости, что Париж пока уклоняется от сотрудничества по поводу задержания предпринимателя.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила РИА Новости, что Москва направила ноту с требованием о доступе к Дурову, но Париж считает его французское гражданство в качестве основного. Она добавила, что Россия будет следить за реакцией международных организаций на задержание основателя Telegram.
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