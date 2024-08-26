Рейтинг@Mail.ru
FT назвала задержание Дурова самой радикальной национальной мерой - РИА Новости, 26.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:50 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/durov-1968616410.html
FT назвала задержание Дурова самой радикальной национальной мерой
FT назвала задержание Дурова самой радикальной национальной мерой - РИА Новости, 26.08.2024
FT назвала задержание Дурова самой радикальной национальной мерой
Британская газета Financial Times назвала задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова самой радикальной национальной мерой против руководителей... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T20:50
2024-08-26T20:50
в мире
технологии
павел дуров
задержание павла дурова во франции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968456621_0:348:960:888_1920x0_80_0_0_be5602dc6020da9743218d9dfbd4dcd5.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Британская газета Financial Times назвала задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова самой радикальной национальной мерой против руководителей социальных сетей на данный момент. "Его задержание - самая радикальная национальная мера против какого-либо руководителя социальной сети на сегодняшний день", - пишет издание. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, Дуров, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Его могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера, среди прочего, могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы. Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.
https://ria.ru/20240826/vuchich-1968615722.html
https://ria.ru/20240826/durov-1968610558.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968456621_0:258:960:978_1920x0_80_0_0_542f3a3a9e2caf318fc92f7503ce0064.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, павел дуров, задержание павла дурова во франции
В мире, Технологии, Павел Дуров, Задержание Павла Дурова во Франции
FT назвала задержание Дурова самой радикальной национальной мерой

FT: задержание Дурова — самая радикальная мера против руководителей соцсетей

© Фото : Du Rove's Channel/TelegramПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Фото : Du Rove's Channel/Telegram
Павел Дуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Британская газета Financial Times назвала задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова самой радикальной национальной мерой против руководителей социальных сетей на данный момент.
«
"Его задержание - самая радикальная национальная мера против какого-либо руководителя социальной сети на сегодняшний день", - пишет издание.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
"Все стало искажено". Вучич отреагировал на арест Дурова
Вчера, 20:39
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, Дуров, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Его могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера, среди прочего, могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.
Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
NYT отметила необычный характер заявления Макрона о задержании Дурова
Вчера, 20:08
 
В миреТехнологииПавел ДуровЗадержание Павла Дурова во Франции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала