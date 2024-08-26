https://ria.ru/20240826/durov-1968616410.html

FT назвала задержание Дурова самой радикальной национальной мерой

FT назвала задержание Дурова самой радикальной национальной мерой - РИА Новости, 26.08.2024

FT назвала задержание Дурова самой радикальной национальной мерой

Британская газета Financial Times назвала задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова самой радикальной национальной мерой против руководителей... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T20:50

2024-08-26T20:50

2024-08-26T20:50

в мире

технологии

павел дуров

задержание павла дурова во франции

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Британская газета Financial Times назвала задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова самой радикальной национальной мерой против руководителей социальных сетей на данный момент. "Его задержание - самая радикальная национальная мера против какого-либо руководителя социальной сети на сегодняшний день", - пишет издание. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, Дуров, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Его могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера, среди прочего, могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы. Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.

https://ria.ru/20240826/vuchich-1968615722.html

https://ria.ru/20240826/durov-1968610558.html

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в мире, технологии, павел дуров, задержание павла дурова во франции