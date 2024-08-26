https://ria.ru/20240826/durov-1968616410.html
FT назвала задержание Дурова самой радикальной национальной мерой
FT назвала задержание Дурова самой радикальной национальной мерой - РИА Новости, 26.08.2024
FT назвала задержание Дурова самой радикальной национальной мерой
Британская газета Financial Times назвала задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова самой радикальной национальной мерой против руководителей... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T20:50
2024-08-26T20:50
2024-08-26T20:50
в мире
технологии
павел дуров
задержание павла дурова во франции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968456621_0:348:960:888_1920x0_80_0_0_be5602dc6020da9743218d9dfbd4dcd5.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Британская газета Financial Times назвала задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова самой радикальной национальной мерой против руководителей социальных сетей на данный момент. "Его задержание - самая радикальная национальная мера против какого-либо руководителя социальной сети на сегодняшний день", - пишет издание. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, Дуров, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Его могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера, среди прочего, могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы. Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.
https://ria.ru/20240826/vuchich-1968615722.html
https://ria.ru/20240826/durov-1968610558.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968456621_0:258:960:978_1920x0_80_0_0_542f3a3a9e2caf318fc92f7503ce0064.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, павел дуров, задержание павла дурова во франции
В мире, Технологии, Павел Дуров, Задержание Павла Дурова во Франции
FT назвала задержание Дурова самой радикальной национальной мерой
FT: задержание Дурова — самая радикальная мера против руководителей соцсетей