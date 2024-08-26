https://ria.ru/20240826/durov-1968596621.html

Дурову во Франции предъявили обвинение в 12 преступлениях

Дурову во Франции предъявили обвинение в 12 преступлениях - РИА Новости, 26.08.2024

Дурову во Франции предъявили обвинение в 12 преступлениях

Дело, по которому во Франции допрашивают основателя соцсети Telegram Павла Дурова, касается 12 правонарушений, заявили РИА Новости в пресс-службе парижской... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T18:37

2024-08-26T18:37

2024-08-26T19:56

франция

павел дуров

в мире

задержание павла дурова во франции

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ЖЕНЕВА, 26 авг — РИА Новости. Дело, по которому во Франции допрашивают основателя соцсети Telegram Павла Дурова, касается 12 правонарушений, заявили РИА Новости в пресс-службе парижской прокуратуры.В список вменяемых ему преступлений входят:Расследование в отношении неназванного лица также касается соучастия:Отмечается, что дело возбудили также из-за отказа предоставить по запросу уполномоченных органов информацию или документы для осуществления перехвата в рамках закона. В ведомстве добавили, что инициатором еще в начале июля стал отдел парижской прокуратуры по борьбе с киберпреступностью.Как уточняется, срок содержания Дурова под стражей могут продлить максимум до 28 августа, поскольку он не может превышать 96 часов.В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации местной прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.Правосудие республики, по данным местных СМИ, считает предпринимателя причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера могут предъявить обвинения среди прочего в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.В свою очередь, посольство России во Франции сообщило РИА Новости, что Париж пока уклоняется от сотрудничества по поводу задержания Дурова.

https://ria.ru/20240826/oon-1968599317.html

https://ria.ru/20240826/makron-1968591207.html

https://ria.ru/20240826/ekspert-1968582383.html

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