https://ria.ru/20240826/durov-1968588711.html

УВКПЧ ООН осведомлено об аресте Павла Дурова

УВКПЧ ООН осведомлено об аресте Павла Дурова - РИА Новости, 26.08.2024

УВКПЧ ООН осведомлено об аресте Павла Дурова

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) осведомлено об аресте основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции, но не располагает... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T18:11

2024-08-26T18:11

2024-08-26T18:11

в мире

технологии

павел дуров

задержание павла дурова во франции

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ЖЕНЕВА, 26 авг - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) осведомлено об аресте основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции, но не располагает достаточной информацией для комментариев, заявил РИА Новости официальный представитель УВКПЧ Тамин Аль-Китан. "Мы осведомлены о сообщениях об аресте основателя Telegram Павла Дурова во Франции. На данном этапе расследования у нас недостаточно информации, и нам еще рано давать какие-либо комментарии", - сказал он. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Правосудие Франции, по данным местных СМИ, считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера могут предъявить обвинения среди прочего в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы. Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.

https://ria.ru/20240826/durov-1968576938.html

https://ria.ru/20240825/rumble-1968399669.html

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в мире, технологии, павел дуров, задержание павла дурова во франции