https://ria.ru/20240826/durov-1968576938.html
СМИ напомнили, на каких основаниях Дуров получил французское гражданство
СМИ напомнили, на каких основаниях Дуров получил французское гражданство - РИА Новости, 26.08.2024
СМИ напомнили, на каких основаниях Дуров получил французское гражданство
Французские СМИ напомнили, что, получив гражданство Франции в 2021 году, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, который недавно был помещен под стражу в... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T17:17
2024-08-26T17:17
2024-08-26T17:45
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Французские СМИ напомнили, что, получив гражданство Франции в 2021 году, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, который недавно был помещен под стражу в стране, взял имя "Поль" и фамилию "дю Ров", при этом Франция предоставила бизнесмену гражданство как человеку, который внес значительный вклад в развитие Франции, в том числе в ее международные экономические отношения.СМИ отмечают, что на таком основании французское гражданство выдают довольно редко, однако другие подобные случаи есть. Так, отмечается, что через такую процедуру французский паспорт получил основавший мессенджер Snapchat американский предприниматель Эван Шпигель в 2018 году.Близкий к Дурову источник заявил французским СМИ, что бизнесмен решил получить гражданство Франции по той причине, что оно дает более широкие возможности в ведении бизнеса, чем паспорт Объединенных Арабских Эмиратов, где с 2017 года он проживает.В Telegram заявили французским СМИ, что Дуров получил французское гражданство законным образом и не получал никаких преференций.В субботу вечером французские СМИ сообщили, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.Правосудие Франции, по данным местных СМИ, считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера могут предъявить обвинения среди прочего в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.
https://ria.ru/20240826/durov-1968568325.html
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в мире, павел дуров, задержание павла дурова во франции, франция, telegram
В мире, Павел Дуров, Задержание Павла Дурова во Франции, Франция, Telegram
СМИ напомнили, на каких основаниях Дуров получил французское гражданство
СМИ: гражданство Франции Дуров получил за значительный вклад в развитие страны
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Французские СМИ напомнили, что, получив гражданство Франции в 2021 году, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, который недавно был помещен под стражу в стране, взял имя "Поль" и фамилию "дю Ров", при этом Франция предоставила бизнесмену гражданство как человеку, который внес значительный вклад в развитие Франции, в том числе в ее международные экономические отношения.
СМИ отмечают, что на таком основании французское гражданство выдают довольно редко, однако другие подобные случаи есть. Так, отмечается, что через такую процедуру французский паспорт получил основавший мессенджер Snapchat американский предприниматель Эван Шпигель в 2018 году.
Близкий к Дурову источник заявил французским СМИ, что бизнесмен решил получить гражданство Франции по той причине, что оно дает более широкие возможности в ведении бизнеса, чем паспорт Объединенных Арабских Эмиратов, где с 2017 года он проживает.
В Telegram заявили французским СМИ, что Дуров получил французское гражданство законным образом и не получал никаких преференций.
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.
Правосудие Франции, по данным местных СМИ, считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера могут предъявить обвинения среди прочего в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.