https://ria.ru/20240826/durov-1968568325.html
В Еврокомиссии прокомментировали арест Дурова во Франции
В Еврокомиссии прокомментировали арест Дурова во Франции - РИА Новости, 26.08.2024
В Еврокомиссии прокомментировали арест Дурова во Франции
Европейская комиссия заявила РИА Новости, что задержание основателя Telegram Павла Дурова было проведено в соответствии с национальным законодательством... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T16:54
2024-08-26T16:54
2024-08-26T17:04
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задержание павла дурова во франции
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БРЮССЕЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Европейская комиссия заявила РИА Новости, что задержание основателя Telegram Павла Дурова было проведено в соответствии с национальным законодательством Франции, поскольку действующий в ЕС Закон о цифровых услугах (DSA) не может применяться для арестов и уголовного преследования."Арест был проведен в соответствии с французским уголовным законодательством… Уголовное преследование не входит в число потенциальных наказаний за нарушение DSA. DSA не определяет, что является незаконным, и не устанавливает никаких уголовных преступлений, поэтому не может применяться для арестов. Могут применяться только национальные или международные законы, определяющие уголовное преступление", - сказал собеседник агентства.Ранее в Еврокомиссии, значительно ужесточившей некоторое время назад контроль за соцсетями и глобальными медиаплатформами в ЕС через принятие так называемого Закона о цифровых услугах, заявили РИА Новости, что не комментируют арест Павла Дурова, так как это "индивидуальное дело", и предложили обратиться за разъяснениями к Франции.Основатель Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже в минувшую субботу. По информации французской прессы, Дуров, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Дурова могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера среди прочего могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, бизнесмену могут грозить до 20 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20240826/durov-1968561442.html
https://ria.ru/20240826/durov-1968539540.html
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в мире, франция, еврокомиссия, евросоюз, telegram, павел дуров, задержание павла дурова во франции
В мире, Франция, Еврокомиссия, Евросоюз, Telegram, Павел Дуров, Задержание Павла Дурова во Франции
В Еврокомиссии прокомментировали арест Дурова во Франции
ЕК: арест Дурова был проведен в соответствии с французским законодательством
БРЮССЕЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Европейская комиссия заявила РИА Новости, что задержание основателя Telegram Павла Дурова было проведено в соответствии с национальным законодательством Франции, поскольку действующий в ЕС Закон о цифровых услугах (DSA) не может применяться для арестов и уголовного преследования.
"Арест был проведен в соответствии с французским уголовным законодательством… Уголовное преследование не входит в число потенциальных наказаний за нарушение DSA. DSA не определяет, что является незаконным, и не устанавливает никаких уголовных преступлений, поэтому не может применяться для арестов. Могут применяться только национальные или международные законы, определяющие уголовное преступление", - сказал собеседник агентства.
Ранее в Еврокомиссии, значительно ужесточившей некоторое время назад контроль за соцсетями и глобальными медиаплатформами в ЕС через принятие так называемого Закона о цифровых услугах, заявили РИА Новости, что не комментируют арест Павла Дурова, так как это "индивидуальное дело", и предложили обратиться за разъяснениями к Франции.
Основатель Telegram
Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа
Ле-Бурже в минувшую субботу. По информации французской прессы, Дуров, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Дурова могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера среди прочего могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, бизнесмену могут грозить до 20 лет тюрьмы.