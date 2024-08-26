Внук де Голля прокомментировал арест Дурова
Внук Де Голля: цель ареста Дурова — задушить альтернативные средства информации
© AP Photo / Tatan SyuflanaСооснователь соцсети "ВКонтакте", создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров
© AP Photo / Tatan Syuflana
Сооснователь соцсети "ВКонтакте", создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Обстоятельства ареста основателя мессенджера Telegram Павла Дурова не ясны, но очевидно, что это попытка задушить альтернативные средства информации, заявил внук генерала Шарля де Голля Пьер Де Голль.
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"Последние события показывают, насколько мы сейчас имеем дело с информационной войной. Обстоятельства ареста господина Дурова не ясны, но сейчас точно очевидно, что цель этого ареста - удушить альтернативные средства информации", - сказал де Голль на пресс-конференции "80-я годовщина освобождения Парижа. Ключевые точки исторической памяти".
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.
Правосудие Франции, по данным местных СМИ, считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера могут предъявить обвинения среди прочего в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
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