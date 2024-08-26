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Внук де Голля прокомментировал арест Дурова - РИА Новости, 26.08.2024
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16:50 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/durov-1968566954.html
Внук де Голля прокомментировал арест Дурова
Внук де Голля прокомментировал арест Дурова - РИА Новости, 26.08.2024
Внук де Голля прокомментировал арест Дурова
Обстоятельства ареста основателя мессенджера Telegram Павла Дурова не ясны, но очевидно, что это попытка задушить альтернативные средства информации, заявил... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T16:50
2024-08-26T16:50
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Обстоятельства ареста основателя мессенджера Telegram Павла Дурова не ясны, но очевидно, что это попытка задушить альтернативные средства информации, заявил внук генерала Шарля де Голля Пьер Де Голль. "Последние события показывают, насколько мы сейчас имеем дело с информационной войной. Обстоятельства ареста господина Дурова не ясны, но сейчас точно очевидно, что цель этого ареста - удушить альтернативные средства информации", - сказал де Голль на пресс-конференции "80-я годовщина освобождения Парижа. Ключевые точки исторической памяти". В субботу вечером французские СМИ сообщили, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Правосудие Франции, по данным местных СМИ, считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера могут предъявить обвинения среди прочего в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
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в мире, технологии, париж, азербайджан, франция, павел дуров, шарль де голль, telegram, задержание павла дурова во франции
В мире, Технологии, Париж, Азербайджан, Франция, Павел Дуров, Шарль де Голль, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции
Внук де Голля прокомментировал арест Дурова

Внук Де Голля: цель ареста Дурова — задушить альтернативные средства информации

© AP Photo / Tatan SyuflanaСооснователь соцсети "ВКонтакте", создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров
Сооснователь соцсети ВКонтакте, создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© AP Photo / Tatan Syuflana
Сооснователь соцсети "ВКонтакте", создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Обстоятельства ареста основателя мессенджера Telegram Павла Дурова не ясны, но очевидно, что это попытка задушить альтернативные средства информации, заявил внук генерала Шарля де Голля Пьер Де Голль.
«
"Последние события показывают, насколько мы сейчас имеем дело с информационной войной. Обстоятельства ареста господина Дурова не ясны, но сейчас точно очевидно, что цель этого ареста - удушить альтернативные средства информации", - сказал де Голль на пресс-конференции "80-я годовщина освобождения Парижа. Ключевые точки исторической памяти".
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.
Правосудие Франции, по данным местных СМИ, считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера могут предъявить обвинения среди прочего в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
Эксперт рассказал, почему Запад стал считать Дурова врагом
25 августа, 15:22
 
В миреТехнологииПарижАзербайджанФранцияПавел ДуровШарль де ГолльTelegramЗадержание Павла Дурова во Франции
 
 
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