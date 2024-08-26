https://ria.ru/20240826/durov-1968566954.html

Внук де Голля прокомментировал арест Дурова

Внук де Голля прокомментировал арест Дурова - РИА Новости, 26.08.2024

Внук де Голля прокомментировал арест Дурова

Обстоятельства ареста основателя мессенджера Telegram Павла Дурова не ясны, но очевидно, что это попытка задушить альтернативные средства информации, заявил... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T16:50

2024-08-26T16:50

2024-08-26T16:50

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Обстоятельства ареста основателя мессенджера Telegram Павла Дурова не ясны, но очевидно, что это попытка задушить альтернативные средства информации, заявил внук генерала Шарля де Голля Пьер Де Голль. "Последние события показывают, насколько мы сейчас имеем дело с информационной войной. Обстоятельства ареста господина Дурова не ясны, но сейчас точно очевидно, что цель этого ареста - удушить альтернативные средства информации", - сказал де Голль на пресс-конференции "80-я годовщина освобождения Парижа. Ключевые точки исторической памяти". В субботу вечером французские СМИ сообщили, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Правосудие Франции, по данным местных СМИ, считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера могут предъявить обвинения среди прочего в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20240825/durov-1968366479.html

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