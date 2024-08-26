Рейтинг@Mail.ru
Осужденный в России основатель Group-IB пожелал Дурову скорейшей свободы - РИА Новости, 26.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:42 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/durov-1968564421.html
Осужденный в России основатель Group-IB пожелал Дурову скорейшей свободы
Осужденный в России основатель Group-IB пожелал Дурову скорейшей свободы - РИА Новости, 26.08.2024
Осужденный в России основатель Group-IB пожелал Дурову скорейшей свободы
Осужденный в РФ на 14 лет за госизмену основатель Group-IB (сейчас - F.A.C.C.T.) Илья Сачков пожелал задержанному во Франции создателю Telegram Павлу Дурову... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T16:42
2024-08-26T16:42
россия
франция
азербайджан
павел дуров
илья сачков
telegram
group-ib
московский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150146/47/1501464746_0:247:2395:1594_1920x0_80_0_0_23938084a05a82dfeff568b6a68f1085.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Осужденный в РФ на 14 лет за госизмену основатель Group-IB (сейчас - F.A.C.C.T.) Илья Сачков пожелал задержанному во Франции создателю Telegram Павлу Дурову поскорее выйти на свободу, соответствующий пост появился в верифицированном Telegram-канале Сачкова. Дуров в сентябре 2021 года, комментируя арест Сачкова, написал: "Лучше избегать арестов. Какой смысл проводить время в тюрьмах?". "Поразительно, как и при каких обстоятельствах спустя три года возвращается этот ответ самому Павлу. Лично я тогда не понял его посыл. Да, я остался в России несмотря на все риски, при этом понимая, что никаких преступлений я не совершал. Примерно в аналогичной ситуации Павел как раз из России уехал. И, как мы видим, это не особо помогло", - говорится в посте. "Конечно, я желаю ему скорейшей свободы", - добавил Сачков, отметив, что считает арест Дурова "абсолютно неадекватным и несправедливым отношением" к талантливому инженеру. В июле 2023 года Мосгорсуд назначил Сачкову 14 лет колонии строгого режима. В октябре Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал это решение законным, приговор вступил в силу, а Сачкова этапировали в колонию для отбытия наказания. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Правосудие Франции, по данным местных СМИ, считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера могут предъявить обвинения среди прочего в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20240826/durov-1968539540.html
https://ria.ru/20240825/durov-1968372422.html
россия
франция
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150146/47/1501464746_0:23:2395:1819_1920x0_80_0_0_2af9ff93a3fcae766183b9bc7f8323aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, франция, азербайджан, павел дуров, илья сачков, telegram, group-ib, московский городской суд, задержание павла дурова во франции
Россия, Франция, Азербайджан, Павел Дуров, Илья Сачков, Telegram, Group-IB, Московский городской суд, Задержание Павла Дурова во Франции
Осужденный в России основатель Group-IB пожелал Дурову скорейшей свободы

Осужденный в РФ основатель Group-IB Сачков пожелал Дурову скорейшей свободы

© AP Photo / Tatan SyuflanaСооснователь соцсети "ВКонтакте", создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров
Сооснователь соцсети ВКонтакте, создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© AP Photo / Tatan Syuflana
Сооснователь соцсети "ВКонтакте", создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Осужденный в РФ на 14 лет за госизмену основатель Group-IB (сейчас - F.A.C.C.T.) Илья Сачков пожелал задержанному во Франции создателю Telegram Павлу Дурову поскорее выйти на свободу, соответствующий пост появился в верифицированном Telegram-канале Сачкова.
Дуров в сентябре 2021 года, комментируя арест Сачкова, написал: "Лучше избегать арестов. Какой смысл проводить время в тюрьмах?".
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
Дуров может повторить судьбу Ассанжа, считают эксперты
Вчера, 15:19
«
"Поразительно, как и при каких обстоятельствах спустя три года возвращается этот ответ самому Павлу. Лично я тогда не понял его посыл. Да, я остался в России несмотря на все риски, при этом понимая, что никаких преступлений я не совершал. Примерно в аналогичной ситуации Павел как раз из России уехал. И, как мы видим, это не особо помогло", - говорится в посте.
"Конечно, я желаю ему скорейшей свободы", - добавил Сачков, отметив, что считает арест Дурова "абсолютно неадекватным и несправедливым отношением" к талантливому инженеру.
В июле 2023 года Мосгорсуд назначил Сачкову 14 лет колонии строгого режима. В октябре Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал это решение законным, приговор вступил в силу, а Сачкова этапировали в колонию для отбытия наказания.
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.
Правосудие Франции, по данным местных СМИ, считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера могут предъявить обвинения среди прочего в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
Симоньян рассказала, почему задержали Дурова
25 августа, 16:06
 
РоссияФранцияАзербайджанПавел ДуровИлья СачковTelegramGroup-IBМосковский городской судЗадержание Павла Дурова во Франции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала