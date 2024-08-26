https://ria.ru/20240826/durov-1968564421.html

Осужденный в России основатель Group-IB пожелал Дурову скорейшей свободы

Осужденный в России основатель Group-IB пожелал Дурову скорейшей свободы - РИА Новости, 26.08.2024

Осужденный в России основатель Group-IB пожелал Дурову скорейшей свободы

Осужденный в РФ на 14 лет за госизмену основатель Group-IB (сейчас - F.A.C.C.T.) Илья Сачков пожелал задержанному во Франции создателю Telegram Павлу Дурову... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T16:42

2024-08-26T16:42

2024-08-26T16:42

россия

франция

азербайджан

павел дуров

илья сачков

telegram

group-ib

московский городской суд

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Осужденный в РФ на 14 лет за госизмену основатель Group-IB (сейчас - F.A.C.C.T.) Илья Сачков пожелал задержанному во Франции создателю Telegram Павлу Дурову поскорее выйти на свободу, соответствующий пост появился в верифицированном Telegram-канале Сачкова. Дуров в сентябре 2021 года, комментируя арест Сачкова, написал: "Лучше избегать арестов. Какой смысл проводить время в тюрьмах?". "Поразительно, как и при каких обстоятельствах спустя три года возвращается этот ответ самому Павлу. Лично я тогда не понял его посыл. Да, я остался в России несмотря на все риски, при этом понимая, что никаких преступлений я не совершал. Примерно в аналогичной ситуации Павел как раз из России уехал. И, как мы видим, это не особо помогло", - говорится в посте. "Конечно, я желаю ему скорейшей свободы", - добавил Сачков, отметив, что считает арест Дурова "абсолютно неадекватным и несправедливым отношением" к талантливому инженеру. В июле 2023 года Мосгорсуд назначил Сачкову 14 лет колонии строгого режима. В октябре Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал это решение законным, приговор вступил в силу, а Сачкова этапировали в колонию для отбытия наказания. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Правосудие Франции, по данным местных СМИ, считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера могут предъявить обвинения среди прочего в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20240826/durov-1968539540.html

https://ria.ru/20240825/durov-1968372422.html

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россия, франция, азербайджан, павел дуров, илья сачков, telegram, group-ib, московский городской суд, задержание павла дурова во франции