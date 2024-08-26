https://ria.ru/20240826/durov-1968520338.html
В парижском суде на понедельник не назначено заседаний по делу Дурова
В парижском суде на понедельник не назначено заседаний по делу Дурова - РИА Новости, 26.08.2024
В парижском суде на понедельник не назначено заседаний по делу Дурова
В графике на понедельник суда Парижа нет заседаний по делу основателя Telegram Павла Дурова, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T12:23
2024-08-26T12:23
2024-08-26T14:25
технологии
павел дуров
задержание павла дурова во франции
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ПАРИЖ, 26 авг - РИА Новости. В графике на понедельник суда Парижа нет заседаний по делу основателя Telegram Павла Дурова, сообщили РИА Новости в суде. "На сегодня в графике заседаний такая фамилия не фигурирует", - сказал собеседник агентства. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Правосудие Франции, по данным местных СМИ, считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера могут предъявить обвинения среди прочего в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы. Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.
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технологии, павел дуров, задержание павла дурова во франции
Технологии, Павел Дуров, Задержание Павла Дурова во Франции
ПАРИЖ, 26 авг - РИА Новости. В графике на понедельник суда Парижа нет заседаний по делу основателя Telegram Павла Дурова, сообщили РИА Новости в суде.
"На сегодня в графике заседаний такая фамилия не фигурирует", - сказал собеседник агентства.
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.
Правосудие Франции, по данным местных СМИ, считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера могут предъявить обвинения среди прочего в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.