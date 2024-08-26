https://ria.ru/20240826/durov-1968497721.html

В МИД Франции отказались комментировать арест Дурова

В МИД Франции отказались комментировать арест Дурова - РИА Новости, 26.08.2024

В МИД Франции отказались комментировать арест Дурова

МИД Франции не будет комментировать арест основателя Telegram Павла Дурова из "уважения независимости судебной системы", заявили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T13:09

2024-08-26T13:09

2024-08-26T13:19

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ЖЕНЕВА, 26 авг - РИА Новости. МИД Франции не будет комментировать арест основателя Telegram Павла Дурова из "уважения независимости судебной системы", заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства."В соответствии с принципами независимости судебной системы во Франции французское правительство не может комментировать ситуацию с господином Дуровым", - ответили в МИД страны.В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.Правосудие Франции, по данным местных СМИ, считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера могут предъявить обвинения среди прочего в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.

https://ria.ru/20240826/durov-1968495298.html

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