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В МИД Франции отказались комментировать арест Дурова - РИА Новости, 26.08.2024
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13:09 26.08.2024 (обновлено: 13:19 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/durov-1968497721.html
В МИД Франции отказались комментировать арест Дурова
В МИД Франции отказались комментировать арест Дурова - РИА Новости, 26.08.2024
В МИД Франции отказались комментировать арест Дурова
МИД Франции не будет комментировать арест основателя Telegram Павла Дурова из "уважения независимости судебной системы", заявили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T13:09
2024-08-26T13:19
франция
в мире
павел дуров
задержание павла дурова во франции
мид франции‎
telegram
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ЖЕНЕВА, 26 авг - РИА Новости. МИД Франции не будет комментировать арест основателя Telegram Павла Дурова из "уважения независимости судебной системы", заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства."В соответствии с принципами независимости судебной системы во Франции французское правительство не может комментировать ситуацию с господином Дуровым", - ответили в МИД страны.В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.Правосудие Франции, по данным местных СМИ, считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера могут предъявить обвинения среди прочего в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.
https://ria.ru/20240826/durov-1968495298.html
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франция, в мире, павел дуров, задержание павла дурова во франции, мид франции‎, telegram
Франция, В мире, Павел Дуров, Задержание Павла Дурова во Франции, МИД Франции‎, Telegram
В МИД Франции отказались комментировать арест Дурова

В МИД Франции заявили, что не будут комментировать задержание Дурова

© AP Photo / Tatan SyuflanaСооснователь соцсети "ВКонтакте", создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров
Сооснователь соцсети ВКонтакте, создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© AP Photo / Tatan Syuflana
Сооснователь соцсети "ВКонтакте", создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 26 авг - РИА Новости. МИД Франции не будет комментировать арест основателя Telegram Павла Дурова из "уважения независимости судебной системы", заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"В соответствии с принципами независимости судебной системы во Франции французское правительство не может комментировать ситуацию с господином Дуровым", - ответили в МИД страны.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
В ЕК отказались комментировать арест Дурова
Вчера, 12:59
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.
Правосудие Франции, по данным местных СМИ, считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера могут предъявить обвинения среди прочего в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
Дело Дурова расследует управление по борьбе с мошенничеством, пишут СМИ
Вчера, 12:57
 
ФранцияВ миреПавел ДуровЗадержание Павла Дурова во ФранцииМИД Франции‎Telegram
 
 
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