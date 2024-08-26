https://ria.ru/20240826/durov-1968495298.html

В ЕК отказались комментировать арест Дурова

В ЕК отказались комментировать арест Дурова - РИА Новости, 26.08.2024

В ЕК отказались комментировать арест Дурова

Европейская комиссия, значительно ужесточившая некоторое время назад контроль за соцсетями и глобальными медиаплатформами в ЕС через принятие так называемого... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T12:59

2024-08-26T12:59

2024-08-26T13:17

еврокомиссия

павел дуров

в мире

задержание павла дурова во франции

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БРЮССЕЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Европейская комиссия, значительно ужесточившая некоторое время назад контроль за соцсетями и глобальными медиаплатформами в ЕС через принятие так называемого Закона о цифровых услугах, заявила РИА Новости, что не комментирует арест Павла Дурова, так как это "индивидуальное дело", и предложила обратиться за разъяснениями к Франции."Еврокомиссия не комментирует отдельные случаи и текущие расследования. Это вопрос к соответствующему государству-члену", - заявили РИА Новости в ЕК.Основатель Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже в минувшую субботу. По информации французской прессы, Дуров, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Дурова могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера среди прочего могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, бизнесмену могут грозить до 20 лет тюрьмы.В то же время, как заявил РИА Новости Новости базирующийся в Брюсселе американский историк, эксперт по отношениям России с ЕС и США Гилберт Доктороу, задержание во Франции основателя Telegram укладывается в политику США по преследованию "слишком дружелюбных" по отношению к России журналистов и медиафигур и наводит на мысль о попытке "вассала США" Эммануэля Макрона оказать услугу "режиму Байдена-Харрис".Еврокомиссия в 2022 году инициировала закон, получивший название "Закон о цифровых услугах" (Digital Services Act), который значительно ужесточил контроль за соцсетями и медиаплатформами в ЕС. Он вступил в силу в Евросоюзе 25 августа прошлого года. В соответствии с этим регламентом цифровые платформы обязаны бороться с расизмом, продажей наркотических веществ и контрафактной продукции, а также распространением детской порнографии и дезинформации. Платформы должны объяснять работу своих алгоритмов, выдачи рекомендаций, предлагать альтернативы.В последние месяцы Еврокомиссия неоднократно запускала расследования в отношении сетей X, TikTok и Meta* по обвинениям в различных нарушениях и угрожая компаниям огромными штрафами. * Соцсети Facebook и Instagram, запрещены в России как экстремистские

https://ria.ru/20240826/durov-1968494693.html

https://ria.ru/20240825/kanada-1968404318.html

https://ria.ru/20240825/durov-1968372422.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

еврокомиссия, павел дуров, в мире, задержание павла дурова во франции