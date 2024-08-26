https://ria.ru/20240826/durov-1968494693.html

Дело Дурова расследует управление по борьбе с мошенничеством, пишут СМИ

Дело Дурова расследует управление по борьбе с мошенничеством, пишут СМИ - РИА Новости, 26.08.2024

Дело Дурова расследует управление по борьбе с мошенничеством, пишут СМИ

Расследованием в отношении основателя Telegram Павла Дурова, задержанного ранее во Франции, занимаются подразделение жандармерии, специализирующееся на... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T12:57

2024-08-26T12:57

2024-08-26T12:57

в мире

павел дуров

задержание павла дурова во франции

франция

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ПАРИЖ, 26 авг – РИА Новости. Расследованием в отношении основателя Telegram Павла Дурова, задержанного ранее во Франции, занимаются подразделение жандармерии, специализирующееся на киберпространстве, и Национальное управление по борьбе с мошенничеством, сообщают французские СМИ со ссылкой на источники. Ранее французские СМИ сообщили, что Дурову продлили срок содержания под стражей. Отмечалось, что первоначальный период задержания для допроса во Франции составляет максимум 96 часов. После этого судья может принять решение об освобождении или выдвижении обвинений и заключении под стражу. "Отныне расследованием занимаются национальное киберподразделение жандармерии и Национальное управление по борьбе с мошенничеством", - говорится в сообщении СМИ. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Правосудие Франции, по данным местных СМИ, считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера могут предъявить обвинения среди прочего в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы. Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.

https://ria.ru/20240826/durov-1968476366.html

https://ria.ru/20240826/durov-1968433645.html

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в мире, павел дуров, задержание павла дурова во франции, франция, telegram