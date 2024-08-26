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Немецкий депутат назвала задержание Дурова атакой на свободу слова - РИА Новости, 26.08.2024
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11:57 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/durov-1968476366.html
Немецкий депутат назвала задержание Дурова атакой на свободу слова
Немецкий депутат назвала задержание Дурова атакой на свободу слова - РИА Новости, 26.08.2024
Немецкий депутат назвала задержание Дурова атакой на свободу слова
Депутат немецкого парламента от новой левой партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен назвала в социальной сети Х... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T11:57
2024-08-26T11:57
в мире
павел дуров
севим дагделен
сара вагенкнехт
задержание павла дурова во франции
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Депутат немецкого парламента от новой левой партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен назвала в социальной сети Х задержание во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова атакой на свободу слова и прессы, а также призвала его освободить. "Задержание Павла Дурова (основателя интернет-платформы Telegram) во Франции, произошедшее, очевидно, из-за его отказа предоставить данные пользователей западным спецслужбам, представляет собой масштабную атаку на свободу слова и прессы", - написала Дагделен. Свой пост она также сопроводила хэштегом "Свободу Павлу Дурову". В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Правосудие Франции, по данным местных СМИ, считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера могут предъявить обвинения среди прочего в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы. Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.
https://ria.ru/20240825/knaysl-1968301776.html
https://ria.ru/20240826/durov-1968426503.html
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в мире, павел дуров, севим дагделен, сара вагенкнехт, задержание павла дурова во франции
В мире, Павел Дуров, Севим Дагделен, Сара Вагенкнехт, Задержание Павла Дурова во Франции
Немецкий депутат назвала задержание Дурова атакой на свободу слова

Немецкий депутат Дагделен назвала задержание Дурова атакой на свободу слова

CC BY 2.0 / TechCrunch/Image by Dan Taylor / Chat with Pavel DurovПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
CC BY 2.0 / TechCrunch/Image by Dan Taylor / Chat with Pavel Durov
Павел Дуров. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Депутат немецкого парламента от новой левой партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен назвала в социальной сети Х задержание во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова атакой на свободу слова и прессы, а также призвала его освободить.
"Задержание Павла Дурова (основателя интернет-платформы Telegram) во Франции, произошедшее, очевидно, из-за его отказа предоставить данные пользователей западным спецслужбам, представляет собой масштабную атаку на свободу слова и прессы", - написала Дагделен.
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Свой пост она также сопроводила хэштегом "Свободу Павлу Дурову".
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.
Правосудие Франции, по данным местных СМИ, считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера могут предъявить обвинения среди прочего в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.
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В миреПавел ДуровСевим ДагделенСара ВагенкнехтЗадержание Павла Дурова во Франции
 
 
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