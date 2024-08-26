https://ria.ru/20240826/durov-1968433645.html

Турецкие СМИ назвали цель задержания Дурова во Франции

Турецкие СМИ назвали цель задержания Дурова во Франции - РИА Новости, 26.08.2024

Турецкие СМИ назвали цель задержания Дурова во Франции

Целью задержания основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции является скрыть происходящее в Газе, пишет в понедельник турецкая газета Sabah. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T08:57

2024-08-26T08:57

2024-08-26T08:57

в мире

павел дуров

задержание павла дурова во франции

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150146/47/1501464746_0:247:2395:1594_1920x0_80_0_0_23938084a05a82dfeff568b6a68f1085.jpg

АНКАРА, 26 авг - РИА Новости. Целью задержания основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции является скрыть происходящее в Газе, пишет в понедельник турецкая газета Sabah. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. "Это не просто "нарушение французских законов", как нам пытаются выдать. Обвинения против него (Дурова - ред.) более глобальные. За Францией последуют другие страны... Потому что они хотят закрыть антисионистские новостные каналы, которые Telegram не подвергает цензуре. Они не хотят, чтобы мы знали, что пишут палестинские аккаунты в Газе и на Западном берегу", - говорится в публикации издания. Правосудие Франции, по данным местных СМИ, считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера могут предъявить обвинения среди прочего в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы. Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.

https://ria.ru/20240826/durov-1968413980.html

https://ria.ru/20240825/kanada-1968404318.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, павел дуров, задержание павла дурова во франции