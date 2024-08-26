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Турецкие СМИ назвали цель задержания Дурова во Франции - РИА Новости, 26.08.2024
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08:57 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/durov-1968433645.html
Турецкие СМИ назвали цель задержания Дурова во Франции
Турецкие СМИ назвали цель задержания Дурова во Франции - РИА Новости, 26.08.2024
Турецкие СМИ назвали цель задержания Дурова во Франции
Целью задержания основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции является скрыть происходящее в Газе, пишет в понедельник турецкая газета Sabah. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T08:57
2024-08-26T08:57
в мире
павел дуров
задержание павла дурова во франции
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АНКАРА, 26 авг - РИА Новости. Целью задержания основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции является скрыть происходящее в Газе, пишет в понедельник турецкая газета Sabah. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. "Это не просто "нарушение французских законов", как нам пытаются выдать. Обвинения против него (Дурова - ред.) более глобальные. За Францией последуют другие страны... Потому что они хотят закрыть антисионистские новостные каналы, которые Telegram не подвергает цензуре. Они не хотят, чтобы мы знали, что пишут палестинские аккаунты в Газе и на Западном берегу", - говорится в публикации издания. Правосудие Франции, по данным местных СМИ, считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера могут предъявить обвинения среди прочего в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы. Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.
https://ria.ru/20240826/durov-1968413980.html
https://ria.ru/20240825/kanada-1968404318.html
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в мире, павел дуров, задержание павла дурова во франции
В мире, Павел Дуров, Задержание Павла Дурова во Франции
Турецкие СМИ назвали цель задержания Дурова во Франции

Sabah: Дуров был задержал в целью скрыть происходящее в Газе

© AP Photo / Tatan Syuflana Павел Дуров
 Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© AP Photo / Tatan Syuflana
Павел Дуров. Архивное фото
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АНКАРА, 26 авг - РИА Новости. Целью задержания основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции является скрыть происходящее в Газе, пишет в понедельник турецкая газета Sabah.
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
Основатель Rumble назвал арест Дурова пересечением красной линии
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"Это не просто "нарушение французских законов", как нам пытаются выдать. Обвинения против него (Дурова - ред.) более глобальные. За Францией последуют другие страны... Потому что они хотят закрыть антисионистские новостные каналы, которые Telegram не подвергает цензуре. Они не хотят, чтобы мы знали, что пишут палестинские аккаунты в Газе и на Западном берегу", - говорится в публикации издания.
Правосудие Франции, по данным местных СМИ, считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера могут предъявить обвинения среди прочего в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.
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В миреПавел ДуровЗадержание Павла Дурова во Франции
 
 
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