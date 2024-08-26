https://ria.ru/20240826/durov-1968426503.html

Депутат от АдГ назвал подлинную причину ареста Дурова во Франции

Депутат от АдГ назвал подлинную причину ареста Дурова во Франции - РИА Новости, 26.08.2024

Депутат от АдГ назвал подлинную причину ареста Дурова во Франции

Настоящая причина задержания основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции заключается в борьбе с оппозицией, сказал РИА Новости депутат немецкого... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T07:35

2024-08-26T07:35

2024-08-26T13:49

франция

павел дуров

штеффен котре

задержание павла дурова во франции

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Настоящая причина задержания основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции заключается в борьбе с оппозицией, сказал РИА Новости депутат немецкого парламента от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре. Депутат сказал, что не знает, в чем состоят формальные обвинения против Дурова, но обычно в таких ситуациях изыскиваются предлоги для принятия соответствующих мер. "В ведущих немецких СМИ поразительно часто говорят, что Telegram является платформой для так называемых правых экстремистов и сторонников теорий заговора. При этом Telegram защищает своих пользователей и оппозиционеров. Это и будет настоящей причиной процесса над Павлом Дуровым. Хотят принять меры против соответствующей оппозиции", — сказал Котре. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Правосудие Франции, по данным местных СМИ, считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера могут предъявить обвинения среди прочего в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы. В свою очередь, посольство России во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.

https://ria.ru/20240826/durov-1968417385.html

https://ria.ru/20240826/shetner-1968414400.html

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