https://ria.ru/20240826/durov-1968422218.html
Юрист дал совет россиянам с медиаактивами после ареста Дурова
Юрист дал совет россиянам с медиаактивами после ареста Дурова - РИА Новости, 26.08.2024
Юрист дал совет россиянам с медиаактивами после ареста Дурова
Россиянам, которые владеют медийными активами и уехали за границу, необходимо задуматься о возвращении на родину после задержания в Париже основателя Telegram... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T05:50
2024-08-26T05:50
2024-08-26T05:50
павел дуров
дмитрий аграновский
задержание павла дурова во франции
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Россиянам, которые владеют медийными активами и уехали за границу, необходимо задуматься о возвращении на родину после задержания в Париже основателя Telegram Павла Дурова, заявил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский. Адвокат выразил сочувствие Дурову в связи с его задержанием и отметил, что таким людям как Дуров не стоит считать, что они неприкасаемые. Аграновский рекомендовал задуматься им о возможности переезда в Россию. "Всем, кто каким-то образом связан с независимыми средствами масс-информации, ведет независимую пропаганду, имеет какие-то ресурсы медийные, типа тех же мессенджеров, им необходимо оставить "калитку", или, как говорят спецслужбы, "backdoor" для переезда в Россию", - заключил адвокат. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы. В свою очередь посольство РФ по Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.
https://ria.ru/20240826/durov-1968417385.html
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павел дуров, дмитрий аграновский, задержание павла дурова во франции
Павел Дуров, Дмитрий Аграновский, Задержание Павла Дурова во Франции
Юрист дал совет россиянам с медиаактивами после ареста Дурова
Юрист: россиянам с медиаактивами после ареста Дурова стоит вернуться в Россию
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Россиянам, которые владеют медийными активами и уехали за границу, необходимо задуматься о возвращении на родину после задержания в Париже основателя Telegram Павла Дурова, заявил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский.
Адвокат выразил сочувствие Дурову в связи с его задержанием и отметил, что таким людям как Дуров не стоит считать, что они неприкасаемые. Аграновский рекомендовал задуматься им о возможности переезда в Россию.
"Всем, кто каким-то образом связан с независимыми средствами масс-информации, ведет независимую пропаганду, имеет какие-то ресурсы медийные, типа тех же мессенджеров, им необходимо оставить "калитку", или, как говорят спецслужбы, "backdoor" для переезда в Россию", - заключил адвокат.
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.
По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
В свою очередь посольство РФ по Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.