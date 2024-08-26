https://ria.ru/20240826/durov-1968417385.html

СМИ: арест Дурова создает новое напряжение между Парижем и Москвой

СМИ: арест Дурова создает новое напряжение между Парижем и Москвой - РИА Новости, 26.08.2024

СМИ: арест Дурова создает новое напряжение между Парижем и Москвой

Задержание во Франции основателя Telegram Павла Дурова создает новое напряжение между Францией и Россией, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T03:26

2024-08-26T03:26

2024-08-26T03:26

павел дуров

задержание павла дурова во франции

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Задержание во Франции основателя Telegram Павла Дурова создает новое напряжение между Францией и Россией, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на французского чиновника. Ранее французские СМИ со ссылкой на источник, близкий к расследованию, сообщали, что Дурову вечером в воскресенье продлили срок содержания под стражей. "Павел Дуров ... был задержан французскими властями в субботу вечером, что усилило новую напряженность в отношениях с Москвой", - сообщил изданию французский чиновник. Wall Street Journal подчеркивает распространенность Telegram в странах "постсоветского пространства" и его использование Россией и Украиной для подачи информации о конфликте. Издание считает, что Дуров мог бы потенциально стать "ценным активом для западных спецслужб", стремящихся взломать зашифрованные сообщения Telegram. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Правосудие Франции, по данным местных СМИ, считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера могут предъявить обвинения среди прочего в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы. В свою очередь посольство РФ по Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.

https://ria.ru/20240730/evrosoyuz-1962850407.html

https://ria.ru/20240826/shetner-1968414400.html

https://ria.ru/20240724/frantsija-1961632401.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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павел дуров, задержание павла дурова во франции