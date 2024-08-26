https://ria.ru/20240826/durov-1968417385.html
СМИ: арест Дурова создает новое напряжение между Парижем и Москвой
СМИ: арест Дурова создает новое напряжение между Парижем и Москвой - РИА Новости, 26.08.2024
СМИ: арест Дурова создает новое напряжение между Парижем и Москвой
Задержание во Франции основателя Telegram Павла Дурова создает новое напряжение между Францией и Россией, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T03:26
2024-08-26T03:26
2024-08-26T03:26
павел дуров
задержание павла дурова во франции
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Задержание во Франции основателя Telegram Павла Дурова создает новое напряжение между Францией и Россией, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на французского чиновника. Ранее французские СМИ со ссылкой на источник, близкий к расследованию, сообщали, что Дурову вечером в воскресенье продлили срок содержания под стражей. "Павел Дуров ... был задержан французскими властями в субботу вечером, что усилило новую напряженность в отношениях с Москвой", - сообщил изданию французский чиновник. Wall Street Journal подчеркивает распространенность Telegram в странах "постсоветского пространства" и его использование Россией и Украиной для подачи информации о конфликте. Издание считает, что Дуров мог бы потенциально стать "ценным активом для западных спецслужб", стремящихся взломать зашифрованные сообщения Telegram. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Правосудие Франции, по данным местных СМИ, считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера могут предъявить обвинения среди прочего в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы. В свою очередь посольство РФ по Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.
https://ria.ru/20240730/evrosoyuz-1962850407.html
https://ria.ru/20240826/shetner-1968414400.html
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павел дуров, задержание павла дурова во франции
Павел Дуров, Задержание Павла Дурова во Франции
СМИ: арест Дурова создает новое напряжение между Парижем и Москвой
WSJ: арест во Франции Дурова создает новое напряжение между Парижем и Москвой
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.
Задержание во Франции основателя Telegram Павла Дурова создает новое напряжение между Францией и Россией, пишет газета Wall Street Journal
со ссылкой на французского чиновника.
Ранее французские СМИ со ссылкой на источник, близкий к расследованию, сообщали, что Дурову вечером в воскресенье продлили срок содержания под стражей.
"Павел Дуров ... был задержан французскими властями в субботу вечером, что усилило новую напряженность в отношениях с Москвой", - сообщил изданию французский чиновник.
Wall Street Journal подчеркивает распространенность Telegram в странах "постсоветского пространства" и его использование Россией и Украиной для подачи информации о конфликте. Издание считает, что Дуров мог бы потенциально стать "ценным активом для западных спецслужб", стремящихся взломать зашифрованные сообщения Telegram.
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.
Правосудие Франции, по данным местных СМИ, считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера могут предъявить обвинения среди прочего в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
В свою очередь посольство РФ по Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.