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Основатель Rumble назвал арест Дурова пересечением красной линии - РИА Новости, 26.08.2024
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01:41 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/durov-1968413980.html
Основатель Rumble назвал арест Дурова пересечением красной линии
Основатель Rumble назвал арест Дурова пересечением красной линии - РИА Новости, 26.08.2024
Основатель Rumble назвал арест Дурова пересечением красной линии
Основатель сервиса видеохостинга Rumble Крис Павловски заявил, что власти Франции перешли красную черту, задержав основателя Telegram Павла Дурова. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T01:41
2024-08-26T01:41
павел дуров
задержание павла дурова во франции
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Основатель сервиса видеохостинга Rumble Крис Павловски заявил, что власти Франции перешли красную черту, задержав основателя Telegram Павла Дурова. Как отметил Павлоски в соцсети X, ранее власти Франции угрожали его сервису. "Франция угрожала Rumble, и теперь они перешли красную черту, арестовав генерального директора Telegram Павла Дурова, предположительно за то, что он не вводил цензуру на речь. Rumble не потерпит такого поведения и будет использовать все доступные законные средства для борьбы за свободу слова", - написал Павловски в соцсети X. Он также выразил надежду на "немедленное освобождение Павла Дурова". В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы. В свою очередь посольство РФ по Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.
https://ria.ru/20240826/durov-1968412722.html
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павел дуров, задержание павла дурова во франции
Павел Дуров, Задержание Павла Дурова во Франции
Основатель Rumble назвал арест Дурова пересечением красной линии

Основатель Rumble Павловски: арестом Дурова власти Франции перешли красную черту

CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel DurovСоздатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel Durov
Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Основатель сервиса видеохостинга Rumble Крис Павловски заявил, что власти Франции перешли красную черту, задержав основателя Telegram Павла Дурова.
Как отметил Павлоски в соцсети X, ранее власти Франции угрожали его сервису.
Сооснователь соцсети ВКонтакте, создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
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"Франция угрожала Rumble, и теперь они перешли красную черту, арестовав генерального директора Telegram Павла Дурова, предположительно за то, что он не вводил цензуру на речь. Rumble не потерпит такого поведения и будет использовать все доступные законные средства для борьбы за свободу слова", - написал Павловски в соцсети X.
Он также выразил надежду на "немедленное освобождение Павла Дурова".
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.
По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
В свою очередь посольство РФ по Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.
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