https://ria.ru/20240826/durov-1968412722.html

Дурову продлили срок содержания под стражей, сообщили СМИ

Дурову продлили срок содержания под стражей, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.08.2024

Дурову продлили срок содержания под стражей, сообщили СМИ

Основателю Telegram Павлу Дурову, задержанному во Франции, вечером в воскресенье продлили срок содержания под стражей, сообщают местные СМИ со ссылкой на... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T00:57

2024-08-26T00:57

2024-08-26T01:11

telegram

задержание павла дурова во франции

франция

павел дуров

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Основателю Telegram Павлу Дурову, задержанному во Франции, вечером в воскресенье продлили срок содержания под стражей, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник, близкий к расследованию.По их данным, судья-следователь, который ведет дело о задержании Дурова, продлил его содержание под стражей после вечера воскресенья. Первоначальный период задержания для допроса во Франции может длиться максимум 96 часов.По информации СМИ, когда первоначальный этап содержания под стражей закончится, судья может освободить Дурова или выдвинуть обвинения против него с заключением под арест.В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации местной прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.По данным местных СМИ, правосудие считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями республики.В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.Как сообщило РИА Новости посольство России во Франции, Париж пока уклоняется от сотрудничества по поводу задержания Дурова.Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила РИА Новости, что Москва направила ноту с требованием о доступе к предпринимателю, но Париж считает его французское гражданство в качестве основного. Она добавила, что Россия будет следить за реакцией международных организаций на задержание основателя Telegram.

https://ria.ru/20240825/durov-1968409368.html

https://ria.ru/20240825/rumble-1968399669.html

https://ria.ru/20240825/durov-1968404012.html

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