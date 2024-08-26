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Дурову продлили срок содержания под стражей, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.08.2024
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00:57 26.08.2024 (обновлено: 01:11 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/durov-1968412722.html
Дурову продлили срок содержания под стражей, сообщили СМИ
Дурову продлили срок содержания под стражей, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.08.2024
Дурову продлили срок содержания под стражей, сообщили СМИ
Основателю Telegram Павлу Дурову, задержанному во Франции, вечером в воскресенье продлили срок содержания под стражей, сообщают местные СМИ со ссылкой на... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T00:57
2024-08-26T01:11
telegram
задержание павла дурова во франции
франция
павел дуров
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Основателю Telegram Павлу Дурову, задержанному во Франции, вечером в воскресенье продлили срок содержания под стражей, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник, близкий к расследованию.По их данным, судья-следователь, который ведет дело о задержании Дурова, продлил его содержание под стражей после вечера воскресенья. Первоначальный период задержания для допроса во Франции может длиться максимум 96 часов.По информации СМИ, когда первоначальный этап содержания под стражей закончится, судья может освободить Дурова или выдвинуть обвинения против него с заключением под арест.В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации местной прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.По данным местных СМИ, правосудие считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями республики.В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.Как сообщило РИА Новости посольство России во Франции, Париж пока уклоняется от сотрудничества по поводу задержания Дурова.Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила РИА Новости, что Москва направила ноту с требованием о доступе к предпринимателю, но Париж считает его французское гражданство в качестве основного. Она добавила, что Россия будет следить за реакцией международных организаций на задержание основателя Telegram.
https://ria.ru/20240825/durov-1968409368.html
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telegram, задержание павла дурова во франции, франция, павел дуров
Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции, Франция, Павел Дуров
Дурову продлили срок содержания под стражей, сообщили СМИ

Французские СМИ: основателю Telegram Дурову продлили срок содержания под стражей

© AP Photo / Tatan SyuflanaСооснователь соцсети "ВКонтакте", создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров
Сооснователь соцсети ВКонтакте, создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© AP Photo / Tatan Syuflana
Сооснователь соцсети "ВКонтакте", создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Основателю Telegram Павлу Дурову, задержанному во Франции, вечером в воскресенье продлили срок содержания под стражей, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник, близкий к расследованию.
По их данным, судья-следователь, который ведет дело о задержании Дурова, продлил его содержание под стражей после вечера воскресенья. Первоначальный период задержания для допроса во Франции может длиться максимум 96 часов.
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По информации СМИ, когда первоначальный этап содержания под стражей закончится, судья может освободить Дурова или выдвинуть обвинения против него с заключением под арест.
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации местной прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.
По данным местных СМИ, правосудие считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями республики.
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В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
Как сообщило РИА Новости посольство России во Франции, Париж пока уклоняется от сотрудничества по поводу задержания Дурова.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила РИА Новости, что Москва направила ноту с требованием о доступе к предпринимателю, но Париж считает его французское гражданство в качестве основного. Она добавила, что Россия будет следить за реакцией международных организаций на задержание основателя Telegram.
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