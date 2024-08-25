https://ria.ru/20240825/zelenskiy--1968392563.html

Зеленский сделал новое заявление о мирных переговорах

Зеленский сделал новое заявление о мирных переговорах - РИА Новости, 25.08.2024

Зеленский сделал новое заявление о мирных переговорах

Владимир Зеленский во время общения с индийскими журналистами заявил, что не собирается останавливать конфликт по текущей линии фронта и уступать территории... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T19:42

2024-08-25T19:42

2024-08-25T19:42

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский во время общения с индийскими журналистами заявил, что не собирается останавливать конфликт по текущей линии фронта и уступать территории ради его завершения."Мы не готовы использовать свои территории как вариант предложения мира", — сказал Зеленский.Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против России.После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента России Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20240825/ukraina-1968102829.html

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