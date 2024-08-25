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Зеленский сделал новое заявление о мирных переговорах - РИА Новости, 25.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:42 25.08.2024
https://ria.ru/20240825/zelenskiy--1968392563.html
Зеленский сделал новое заявление о мирных переговорах
Зеленский сделал новое заявление о мирных переговорах - РИА Новости, 25.08.2024
Зеленский сделал новое заявление о мирных переговорах
Владимир Зеленский во время общения с индийскими журналистами заявил, что не собирается останавливать конфликт по текущей линии фронта и уступать территории... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T19:42
2024-08-25T19:42
специальная военная операция на украине
в мире
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украина
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юрий ушаков
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский во время общения с индийскими журналистами заявил, что не собирается останавливать конфликт по текущей линии фронта и уступать территории ради его завершения."Мы не готовы использовать свои территории как вариант предложения мира", — сказал Зеленский.Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против России.После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента России Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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в мире, россия, украина, москва, юрий ушаков, нато, вооруженные силы украины, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Москва, Юрий Ушаков, НАТО, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский
Зеленский сделал новое заявление о мирных переговорах

Зеленский заявил, что не готов менять территории на мир

© AP Photo / Jacob KingВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© AP Photo / Jacob King
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский во время общения с индийскими журналистами заявил, что не собирается останавливать конфликт по текущей линии фронта и уступать территории ради его завершения.
"Мы не готовы использовать свои территории как вариант предложения мира", — сказал Зеленский.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против России.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента России Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМоскваЮрий УшаковНАТОВооруженные силы УкраиныВладимир Зеленский
 
 
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