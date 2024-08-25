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Средние зарплаты врачей в России превысили сто тысяч рублей - РИА Новости, 25.08.2024
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08:06 25.08.2024 (обновлено: 09:01 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/zarplaty-1968314197.html
Средние зарплаты врачей в России превысили сто тысяч рублей
Средние зарплаты врачей в России превысили сто тысяч рублей - РИА Новости, 25.08.2024
Средние зарплаты врачей в России превысили сто тысяч рублей
Средние зарплаты врачей в январе-июне текущего года превысили 100 тысяч рублей почти в половине регионов России, в аналогичном периоде прошлого года таких... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T08:06
2024-08-25T09:01
россия
чукотка
сахалинская область
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Средние зарплаты врачей в январе-июне текущего года превысили 100 тысяч рублей почти в половине регионов России, в аналогичном периоде прошлого года таких субъектов было чуть больше четверти, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. Более 200 тысяч рублей в месяц в этом году врачи получали в семи регионах РФ. Самые большие средние зарплаты были на Чукотке (292 тысячи рублей) и в Ямало-Ненецком автономном округе (284 тысячи). От 200 до 250 тысяч рублей зарабатывали в Магаданской и Сахалинской областях, Ненецком АО, Москве и на Камчатке. При этом в прошлом году в январе-июне было лишь три региона, где средние зарплаты врачей начинались от 200 тысяч (Чукотка, ЯНАО, Магаданская область). В 30 регионах в первом полугодии этого года средние зарплаты врачей находились в интервале от 100 до 200 тысяч рублей, самые большие - в Ханты-Мансийском АО (184 тысячи рублей), Якутии (180 тысяч), Мурманской области (166 тысяч) и Санкт-Петербурге (154 тысячи). Годом ранее субъектов с такими доходами врачей было 20. Меньше 100 тысяч рублей врачи получают в 48 регионах - например, в Хакасии они зарабатывали в среднем 98 тысяч рублей, а в Ингушетии - почти 58 тысяч рублей. В среднем по России, согласно Росстату, зарплаты врачей в январе-июне выросли до 121,3 тысячи рублей против 105,5 тысячи годом ранее. При этом среднемесячный доход от трудовой деятельности по стране за январь-июнь 2024 года составил 63,9 тысячи рублей. Зарплата врачей в каждом регионе превышала среднемесячный доход от трудовой деятельности в субъекте, самый большой отрыв был в Крыму (в 2,3 раза), Приморском крае и Калужской области (в 2,2 раза). А самый маленький разрыв в Забайкальском крае, Карелии и Курской области - там врачи зарабатывают в 1,7 раза больше среднего дохода от трудовой деятельности в регионе. Средний медицинский персонал получает 61 тысячу рублей в среднем по стране, а младший медперсонал - 52 тысячи рублей. Росстат публикует данные по регионам РФ без учета статистической информации по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям.
https://ria.ru/20240819/zarplata-1966962881.html
https://ria.ru/20240420/mediki-1941215883.html
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россия, чукотка, сахалинская область, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество
Россия, Чукотка, Сахалинская область, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Общество
Средние зарплаты врачей в России превысили сто тысяч рублей

Росстат: средние зарплаты врачей в январе-июне превысили сто тысяч рублей

© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинские работники в инфекционной больнице
Медицинские работники в инфекционной больнице - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
Медицинские работники в инфекционной больнице. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Средние зарплаты врачей в январе-июне текущего года превысили 100 тысяч рублей почти в половине регионов России, в аналогичном периоде прошлого года таких субъектов было чуть больше четверти, следует из анализа РИА Новости данных Росстата.
Более 200 тысяч рублей в месяц в этом году врачи получали в семи регионах РФ. Самые большие средние зарплаты были на Чукотке (292 тысячи рублей) и в Ямало-Ненецком автономном округе (284 тысячи). От 200 до 250 тысяч рублей зарабатывали в Магаданской и Сахалинской областях, Ненецком АО, Москве и на Камчатке. При этом в прошлом году в январе-июне было лишь три региона, где средние зарплаты врачей начинались от 200 тысяч (Чукотка, ЯНАО, Магаданская область).
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В 30 регионах в первом полугодии этого года средние зарплаты врачей находились в интервале от 100 до 200 тысяч рублей, самые большие - в Ханты-Мансийском АО (184 тысячи рублей), Якутии (180 тысяч), Мурманской области (166 тысяч) и Санкт-Петербурге (154 тысячи). Годом ранее субъектов с такими доходами врачей было 20.
Меньше 100 тысяч рублей врачи получают в 48 регионах - например, в Хакасии они зарабатывали в среднем 98 тысяч рублей, а в Ингушетии - почти 58 тысяч рублей.
В среднем по России, согласно Росстату, зарплаты врачей в январе-июне выросли до 121,3 тысячи рублей против 105,5 тысячи годом ранее. При этом среднемесячный доход от трудовой деятельности по стране за январь-июнь 2024 года составил 63,9 тысячи рублей.
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Зарплата врачей в каждом регионе превышала среднемесячный доход от трудовой деятельности в субъекте, самый большой отрыв был в Крыму (в 2,3 раза), Приморском крае и Калужской области (в 2,2 раза). А самый маленький разрыв в Забайкальском крае, Карелии и Курской области - там врачи зарабатывают в 1,7 раза больше среднего дохода от трудовой деятельности в регионе.
Средний медицинский персонал получает 61 тысячу рублей в среднем по стране, а младший медперсонал - 52 тысячи рублей.
Росстат публикует данные по регионам РФ без учета статистической информации по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям.
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