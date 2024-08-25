https://ria.ru/20240825/telegram-1968303895.html

В Telegram появился хештег для поддержки Дурова

В Telegram появился хештег для поддержки Дурова - РИА Новости, 25.08.2024

В Telegram появился хештег для поддержки Дурова

Telegram-каналы активно используют хештег FREEDUROV в поддержку основателя мессенджера Павла Дурова, также создаются боты с аналогичным названием, передает... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T03:06

2024-08-25T03:06

2024-08-25T03:07

азербайджан

павел дуров

задержание павла дурова во франции

telegram

франция

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Telegram-каналы активно используют хештег FREEDUROV в поддержку основателя мессенджера Павла Дурова, также создаются боты с аналогичным названием, передает корреспондент РИА Новости. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло, когда он выходил из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации местной прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Telegram-каналы со всего мира с разной аудиторией выступают в поддержку Дурова. Кто-то выкладывает видео или фотографии предпринимателя, кто-то - его цитаты. Многие посты в мессенджере подписываются хештегом FREEDUROV (с англ. "освободите Дурова" - ред.). В мессенджере также появляются боты с аналогичным названием Freedurov. По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20240825/durov-1968301675.html

https://ria.ru/20240825/shaman-1968302094.html

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