https://ria.ru/20240825/telegram-1968302368.html

Эксперт не нашел достойных альтернатив Telegram

Эксперт не нашел достойных альтернатив Telegram - РИА Новости, 25.08.2024

Эксперт не нашел достойных альтернатив Telegram

В мире нет достойных альтернатив Telegram, есть только локальные мессенджеры, таким мнением с РИА Новости на фоне ареста во Франции основателя мессенджера Павла РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T02:31

2024-08-25T02:31

2024-08-25T02:31

франция

азербайджан

россия

павел дуров

денис кусков

telegram

telecom daily

whatsapp inc.

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. В мире нет достойных альтернатив Telegram, есть только локальные мессенджеры, таким мнением с РИА Новости на фоне ареста во Франции основателя мессенджера Павла Дурова поделился гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. "Особо альтернатив нет", - сказал Кусков, отвечая на вопрос об альтернативах площадке в связи с новыми рисками. По его словам, сейчас у людей в среднем установлено порядка трех мессенджеров: WhatsApp, Telegram, у некоторых Facebook* (деятельность Meta* запрещена в России как экстремистская) или же Viber. "По сути будут использовать эти мессенджеры. Пока альтернатив других нет", - добавил он. "Аська то закрылась", - шутя заключил эксперт. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации местной прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По их данным, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240825/telegram-1968301945.html

https://ria.ru/20240825/durov-1968301675.html

франция

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франция, азербайджан, россия, павел дуров, денис кусков, telegram, telecom daily, whatsapp inc., viber