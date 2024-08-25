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Эксперт не нашел достойных альтернатив Telegram - РИА Новости, 25.08.2024
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02:31 25.08.2024
https://ria.ru/20240825/telegram-1968302368.html
Эксперт не нашел достойных альтернатив Telegram
Эксперт не нашел достойных альтернатив Telegram - РИА Новости, 25.08.2024
Эксперт не нашел достойных альтернатив Telegram
В мире нет достойных альтернатив Telegram, есть только локальные мессенджеры, таким мнением с РИА Новости на фоне ареста во Франции основателя мессенджера Павла РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T02:31
2024-08-25T02:31
франция
азербайджан
россия
павел дуров
денис кусков
telegram
telecom daily
whatsapp inc.
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. В мире нет достойных альтернатив Telegram, есть только локальные мессенджеры, таким мнением с РИА Новости на фоне ареста во Франции основателя мессенджера Павла Дурова поделился гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. "Особо альтернатив нет", - сказал Кусков, отвечая на вопрос об альтернативах площадке в связи с новыми рисками. По его словам, сейчас у людей в среднем установлено порядка трех мессенджеров: WhatsApp, Telegram, у некоторых Facebook* (деятельность Meta* запрещена в России как экстремистская) или же Viber. "По сути будут использовать эти мессенджеры. Пока альтернатив других нет", - добавил он. "Аська то закрылась", - шутя заключил эксперт. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации местной прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По их данным, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240825/telegram-1968301945.html
https://ria.ru/20240825/durov-1968301675.html
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франция, азербайджан, россия, павел дуров, денис кусков, telegram, telecom daily, whatsapp inc., viber
Франция, Азербайджан, Россия, Павел Дуров, Денис Кусков, Telegram, Telecom daily, WhatsApp Inc., Viber
Эксперт не нашел достойных альтернатив Telegram

Гендиректор Telecom Daily Кусков: в мире нет достойных альтернатив Telegram

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. В мире нет достойных альтернатив Telegram, есть только локальные мессенджеры, таким мнением с РИА Новости на фоне ареста во Франции основателя мессенджера Павла Дурова поделился гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.
"Особо альтернатив нет", - сказал Кусков, отвечая на вопрос об альтернативах площадке в связи с новыми рисками. По его словам, сейчас у людей в среднем установлено порядка трех мессенджеров: WhatsApp, Telegram, у некоторых Facebook* (деятельность Meta* запрещена в России как экстремистская) или же Viber. "По сути будут использовать эти мессенджеры. Пока альтернатив других нет", - добавил он.
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"Аська то закрылась", - шутя заключил эксперт.
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана.
По информации местной прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По их данным, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны.
В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ФранцияАзербайджанРоссияПавел ДуровДенис КусковTelegramTelecom dailyWhatsApp Inc.Viber
 
 
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