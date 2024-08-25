https://ria.ru/20240825/telegram-1968301945.html

Эксперт предположил, к кому может перейти руководство Telegram

Эксперт предположил, к кому может перейти руководство Telegram - РИА Новости, 25.08.2024

Эксперт предположил, к кому может перейти руководство Telegram

Управление мессенджером Telegram после ареста его основателя Павла Дурова во Франции, вероятнее всего, перейдет к временно исполняющему обязанности, которым... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T02:24

2024-08-25T02:24

2024-08-25T11:38

франция

азербайджан

павел дуров

владимир зыков

telegram

задержание павла дурова во франции

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Управление мессенджером Telegram после ареста его основателя Павла Дурова во Франции, вероятнее всего, перейдет к временно исполняющему обязанности, которым может стать вице-президент мессенджера Илья Перекопский — друг и партнер Дурова со времен их совместной работы над соцсетью "ВКонтакте", поделился мнением с РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков."Скорее всего, в Telegram появится врио. Скорее всего, это будет относительно публичная фигура — Илья Перекопский, который также друг и партнер Павла по "ВКонтакте", — предположил Зыков. Он добавил при этом, что с точки зрения владельцев и структуры компании Telegram остается относительно анонимным сервисом.По его словам, до сих пор неизвестно, на какие денежные средства живет мессенджер. Эксперт считает, что еще до того момента, когда в Telegram появилась монетизация, "собственных денег на развитие должно было уже не остаться". В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По ее данным, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны.По сведениям французской прессы, в воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20240825/knaysl-1968301776.html

https://ria.ru/20240825/durov-1968301425.html

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франция, азербайджан, павел дуров, владимир зыков, telegram, задержание павла дурова во франции