https://ria.ru/20240825/telegram-1968300906.html

Западные элиты хотят "покорить" Telegram, уверены в Госдуме

Западные элиты хотят "покорить" Telegram, уверены в Госдуме - РИА Новости, 25.08.2024

Западные элиты хотят "покорить" Telegram, уверены в Госдуме

Западные элиты хотят сделать Telegram подконтрольным инструментом, как YouTube или Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть), заявил первый зампред... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T02:03

2024-08-25T02:03

2024-08-25T02:03

россия

франция

азербайджан

юрий афонин

павел дуров

госдума рф

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Западные элиты хотят сделать Telegram подконтрольным инструментом, как YouTube или Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть), заявил первый зампред комитета Госдумы по безопасности Юрий Афонин, комментируя арест основателя мессенджера Павла Дурова во Франции. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По их данным, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. "Велик соблазн попытаться превратить Telegram в такой же подконтрольный инструмент, какими для западной элиты являются YouTube или Facebook*. Ведь из них пророссийский контент просто грубо вычищается", - сообщил он в своем Telegram-канале. Афонин подчеркнул, что "правящим кругам Запада" сильно не нравится то, что в Telegram существуют тысячи каналов, которые отстаивают в информационном поле интересы России и доносят до жителей всей планеты точку зрения страны. Также он напомнил, что Павел Дуров является гражданином не только Франции, но и России. По мнению депутата, стоит принять меры для защиты гражданина России, например, обменять Дурова. По данным французских СМИ, в воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240825/telegram-1968300673.html

https://ria.ru/20240825/durov-1968299552.html

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россия, франция, азербайджан, юрий афонин, павел дуров, госдума рф, telegram, youtube