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Эксперты оценили возможность работы Telegram без Дурова - РИА Новости, 25.08.2024
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02:00 25.08.2024
https://ria.ru/20240825/telegram-1968300673.html
Эксперты оценили возможность работы Telegram без Дурова
Эксперты оценили возможность работы Telegram без Дурова - РИА Новости, 25.08.2024
Эксперты оценили возможность работы Telegram без Дурова
Мессенджер Telegram продолжит работу даже без его основателя Павла Дурова, поделились мнением с РИА Новости эксперты. РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T02:00
2024-08-25T02:00
азербайджан
франция
павел дуров
владимир зыков
денис кусков
telegram
telecom daily
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Мессенджер Telegram продолжит работу даже без его основателя Павла Дурова, поделились мнением с РИА Новости эксперты. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло, когда он выходил из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По их данным, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. "Да, не закроют", - сказал директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков, отвечая на вопрос о ситуации с Telegram в случае ухода Дурова. "Очевидно, что если Дуров пообещает бороться и контролировать, мониторить террористические каналы, то это устроит французские власти. Поэтому я думаю, что они смогут найти точки соприкосновения", - считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. По его мнению, этот вопрос можно решить без закрытия Telegram. При этом Зыков отметил, что в мире много мессенджеров, где происходят такие же нарушения, как в Telegram. "Но ни владельца WA (WhatsApp - ред.), ни Signal, ни Threma, ни Discord и других не сажают", - подчеркнул он. По его словам, к Telegram было много претензий из-за некачественной модерации. "За это его критикуют во многих странах. Сейчас он доигрался", - считает Зыков. Эксперт также предположил, что французские власти могли задержать Дурова, чтобы "склонить к сотрудничеству по каким-то вопросам, в том числе политическим". По данным французских СМИ, в воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20240825/blokcheyn-1968299116.html
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азербайджан, франция, павел дуров, владимир зыков, денис кусков, telegram, telecom daily, whatsapp inc., задержание павла дурова во франции
Азербайджан, Франция, Павел Дуров, Владимир Зыков, Денис Кусков, Telegram, Telecom daily, WhatsApp Inc., Задержание Павла Дурова во Франции
Эксперты оценили возможность работы Telegram без Дурова

Эксперты считают, что Telegram продолжит работу даже без Павла Дурова

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкУчастник митинга в поддержку мессенджера Telegram
Участник митинга в поддержку мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Участник митинга в поддержку мессенджера Telegram. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Мессенджер Telegram продолжит работу даже без его основателя Павла Дурова, поделились мнением с РИА Новости эксперты.
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло, когда он выходил из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По их данным, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны.
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"Да, не закроют", - сказал директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков, отвечая на вопрос о ситуации с Telegram в случае ухода Дурова.
"Очевидно, что если Дуров пообещает бороться и контролировать, мониторить террористические каналы, то это устроит французские власти. Поэтому я думаю, что они смогут найти точки соприкосновения", - считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. По его мнению, этот вопрос можно решить без закрытия Telegram.
При этом Зыков отметил, что в мире много мессенджеров, где происходят такие же нарушения, как в Telegram.
"Но ни владельца WA (WhatsApp - ред.), ни Signal, ни Threma, ни Discord и других не сажают", - подчеркнул он.
По его словам, к Telegram было много претензий из-за некачественной модерации.
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"За это его критикуют во многих странах. Сейчас он доигрался", - считает Зыков.
Эксперт также предположил, что французские власти могли задержать Дурова, чтобы "склонить к сотрудничеству по каким-то вопросам, в том числе политическим".
По данным французских СМИ, в воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
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АзербайджанФранцияПавел ДуровВладимир ЗыковДенис КусковTelegramTelecom dailyWhatsApp Inc.Задержание Павла Дурова во Франции
 
 
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