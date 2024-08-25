Эксперты оценили возможность работы Telegram без Дурова
Эксперты считают, что Telegram продолжит работу даже без Павла Дурова
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкУчастник митинга в поддержку мессенджера Telegram
Участник митинга в поддержку мессенджера Telegram. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Мессенджер Telegram продолжит работу даже без его основателя Павла Дурова, поделились мнением с РИА Новости эксперты.
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло, когда он выходил из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По их данным, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны.
"Да, не закроют", - сказал директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков, отвечая на вопрос о ситуации с Telegram в случае ухода Дурова.
"Очевидно, что если Дуров пообещает бороться и контролировать, мониторить террористические каналы, то это устроит французские власти. Поэтому я думаю, что они смогут найти точки соприкосновения", - считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. По его мнению, этот вопрос можно решить без закрытия Telegram.
При этом Зыков отметил, что в мире много мессенджеров, где происходят такие же нарушения, как в Telegram.
"Но ни владельца WA (WhatsApp - ред.), ни Signal, ни Threma, ни Discord и других не сажают", - подчеркнул он.
По его словам, к Telegram было много претензий из-за некачественной модерации.
"За это его критикуют во многих странах. Сейчас он доигрался", - считает Зыков.
Эксперт также предположил, что французские власти могли задержать Дурова, чтобы "склонить к сотрудничеству по каким-то вопросам, в том числе политическим".
По данным французских СМИ, в воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.