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Сноуден отреагировал на арест Дурова - РИА Новости, 25.08.2024
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16:33 25.08.2024 (обновлено: 16:44 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/snouden-1968374950.html
Сноуден отреагировал на арест Дурова
Сноуден отреагировал на арест Дурова - РИА Новости, 25.08.2024
Сноуден отреагировал на арест Дурова
Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден заявил, что арест основателя мессенджера Telegram Павла Дурова - это посягательство на право человека на свободу... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T16:33
2024-08-25T16:44
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден заявил, что арест основателя мессенджера Telegram Павла Дурова - это посягательство на право человека на свободу слова, и он глубоко опечален тем, что президент Франции Эммануэль Макрон опустился до "взятия заложников"."Арест Дурова - это посягательство на основные права человека на свободу слова и объединений. Я удивлен и глубоко опечален тем, что Макрон опустился до уровня взятия заложников в качестве средства получения доступа к частным сообщениям", - написал Сноуден на своей странице в соцсети Х.Он добавил, что арест Дурова "роняет достоинство" не только Франции, но и всего мира.В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы. В свою очередь посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Россия направила ноту с требованием о доступе к Дурову, но Париж считает его французское гражданство в качестве основного. Она добавила, что Москва будет следить за реакцией международных организаций на задержание основателя Telegram.
https://ria.ru/20240825/durov-1968372422.html
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в мире, технологии, париж, москва, россия, павел дуров, эдвард сноуден, эммануэль макрон, telegram, задержание павла дурова во франции
В мире, Технологии, Париж, Москва, Россия, Павел Дуров, Эдвард Сноуден, Эммануэль Макрон, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции
Сноуден отреагировал на арест Дурова

Сноуден: арест Дурова — это посягательство на право человека на свободу слова

© AP PhotoЭдвард Сноуден
Эдвард Сноуден - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© AP Photo
Эдвард Сноуден. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден заявил, что арест основателя мессенджера Telegram Павла Дурова - это посягательство на право человека на свободу слова, и он глубоко опечален тем, что президент Франции Эммануэль Макрон опустился до "взятия заложников".
«
"Арест Дурова - это посягательство на основные права человека на свободу слова и объединений. Я удивлен и глубоко опечален тем, что Макрон опустился до уровня взятия заложников в качестве средства получения доступа к частным сообщениям", - написал Сноуден на своей странице в соцсети Х.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
Симоньян рассказала, почему задержали Дурова
Вчера, 16:06
Он добавил, что арест Дурова "роняет достоинство" не только Франции, но и всего мира.
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.
По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы. В свою очередь посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Россия направила ноту с требованием о доступе к Дурову, но Париж считает его французское гражданство в качестве основного. Она добавила, что Москва будет следить за реакцией международных организаций на задержание основателя Telegram.
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
В Госдуме рассказали, почему США пытаются достать Дурова
Вчера, 14:17
 
В миреТехнологииПарижМоскваРоссияПавел ДуровЭдвард СноуденЭммануэль МакронTelegramЗадержание Павла Дурова во Франции
 
 
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