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Певец Shaman высказался об аресте Дурова - РИА Новости, 25.08.2024
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02:26 25.08.2024 (обновлено: 11:49 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/shaman-1968302094.html
Певец Shaman высказался об аресте Дурова
Певец Shaman высказался об аресте Дурова - РИА Новости, 25.08.2024
Певец Shaman высказался об аресте Дурова
Заслуженный артист России Shaman (Ярослав Дронов) в связи с арестом основателя Telegram Павла Дурова во Франции заявил, что свободно и легко дышится только в... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T02:26
2024-08-25T11:49
shaman (ярослав дронов)
telegram
павел дуров
россия
франция
задержание павла дурова во франции
азербайджан
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Заслуженный артист России Shaman (Ярослав Дронов) в связи с арестом основателя Telegram Павла Дурова во Франции заявил, что свободно и легко дышится только в России."Паш, родной, свободно и легко дышится только в России", — сказал певец на видео, опубликованном в Telegram-канале. Артист добавил, что здесь бизнесмена "любят и всегда ждут".В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации местной прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По их данным, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
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shaman (ярослав дронов) , telegram, павел дуров, россия, франция, задержание павла дурова во франции, азербайджан
SHAMAN (Ярослав Дронов) , Telegram, Павел Дуров, Россия, Франция, Задержание Павла Дурова во Франции, Азербайджан
Певец Shaman высказался об аресте Дурова

Shaman об аресте Дурова во Франции: свободно и легко дышится только в России

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПевец Ярослав Дронов
Певец Ярослав Дронов - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Певец Ярослав Дронов. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Заслуженный артист России Shaman (Ярослав Дронов) в связи с арестом основателя Telegram Павла Дурова во Франции заявил, что свободно и легко дышится только в России.
"Паш, родной, свободно и легко дышится только в России", — сказал певец на видео, опубликованном в Telegram-канале. Артист добавил, что здесь бизнесмена "любят и всегда ждут".
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"Просто безумны": Кнайсль бурно отреагировала на обвинения против Дурова
02:22
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации местной прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По их данным, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
 
SHAMAN (Ярослав Дронов)TelegramПавел ДуровРоссияФранцияЗадержание Павла Дурова во ФранцииАзербайджан
 
 
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