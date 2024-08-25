https://ria.ru/20240825/shaman-1968302094.html

Певец Shaman высказался об аресте Дурова

Певец Shaman высказался об аресте Дурова - РИА Новости, 25.08.2024

Певец Shaman высказался об аресте Дурова

Заслуженный артист России Shaman (Ярослав Дронов) в связи с арестом основателя Telegram Павла Дурова во Франции заявил, что свободно и легко дышится только в... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T02:26

2024-08-25T02:26

2024-08-25T11:49

shaman (ярослав дронов)

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Заслуженный артист России Shaman (Ярослав Дронов) в связи с арестом основателя Telegram Павла Дурова во Франции заявил, что свободно и легко дышится только в России."Паш, родной, свободно и легко дышится только в России", — сказал певец на видео, опубликованном в Telegram-канале. Артист добавил, что здесь бизнесмена "любят и всегда ждут".В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации местной прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По их данным, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.

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