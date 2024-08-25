Основатель видеохостинга Rumble покинул ЕС после ареста Дурова
Основатель Rumble заявил, что срочно покинул ЕС из-за ареста Павла Дурова
© AP Photo / Phelan M. EbenhackГендиректор Rumble Крис Павловски (слева), гендиректор PublicSquare Майкл Зайферт и депутат от Республиканской партии Кэт Кэммак на форуме во Флориде
© AP Photo / Phelan M. Ebenhack
Гендиректор Rumble Крис Павловски (слева), гендиректор PublicSquare Майкл Зайферт и депутат от Республиканской партии Кэт Кэммак на форуме во Флориде. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Основатель видеохостинга Rumble Крис Павловски заявил о том, что покинул ЕС в связи с новостями об аресте Павла Дурова.
"Я немного запоздал с этим заявлением, но на то есть веская причина — я только что благополучно покинул Европу. Франция уже угрожала Rumble, и теперь они перешли красную черту, арестовав главу Telegram Павла Дурова, как сообщается, за то, что он не ограничивал свободу слова", — написал он в соцсети X.
Павловски также открыто заявил о поддержке Павла Дурова и продолжении борьбы за свободу слова.
"Rumble не потерпит такого поведения и будет использовать все доступные законные средства для борьбы за свободу слова и прав человека. В настоящее время мы ведем борьбу в судах Франции и надеемся на немедленное освобождение Павла Дурова", — сообщил глава видеохостинга.
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.
По данным СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурски, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
Россия направила Франции ноту с требованием о доступе к Дурову, однако, по информации посольства, французские власти пока уклоняются от сотрудничества по этому вопросу.