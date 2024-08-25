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Основатель видеохостинга Rumble покинул ЕС после ареста Дурова - РИА Новости, 25.08.2024
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21:26 25.08.2024 (обновлено: 21:27 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/rumble-1968399669.html
Основатель видеохостинга Rumble покинул ЕС после ареста Дурова
Основатель видеохостинга Rumble покинул ЕС после ареста Дурова - РИА Новости, 25.08.2024
Основатель видеохостинга Rumble покинул ЕС после ареста Дурова
Основатель видеохостинга Rumble Крис Павловски заявил о том, что покинул ЕС в связи с новостями об аресте Павла Дурова. РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T21:26
2024-08-25T21:27
в мире
франция
европа
азербайджан
павел дуров
telegram
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Основатель видеохостинга Rumble Крис Павловски заявил о том, что покинул ЕС в связи с новостями об аресте Павла Дурова."Я немного запоздал с этим заявлением, но на то есть веская причина — я только что благополучно покинул Европу. Франция уже угрожала Rumble, и теперь они перешли красную черту, арестовав главу Telegram Павла Дурова, как сообщается, за то, что он не ограничивал свободу слова", — написал он в соцсети X.Павловски также открыто заявил о поддержке Павла Дурова и продолжении борьбы за свободу слова."Rumble не потерпит такого поведения и будет использовать все доступные законные средства для борьбы за свободу слова и прав человека. В настоящее время мы ведем борьбу в судах Франции и надеемся на немедленное освобождение Павла Дурова", — сообщил глава видеохостинга.В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.По данным СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурски, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.Россия направила Франции ноту с требованием о доступе к Дурову, однако, по информации посольства, французские власти пока уклоняются от сотрудничества по этому вопросу.
https://ria.ru/20240825/durov-1968384895.html
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в мире, франция, европа, азербайджан, павел дуров, telegram, евросоюз
В мире, Франция, Европа, Азербайджан, Павел Дуров, Telegram, Евросоюз
Основатель видеохостинга Rumble покинул ЕС после ареста Дурова

Основатель Rumble заявил, что срочно покинул ЕС из-за ареста Павла Дурова

© AP Photo / Phelan M. EbenhackГендиректор Rumble Крис Павловски (слева), гендиректор PublicSquare Майкл Зайферт и депутат от Республиканской партии Кэт Кэммак на форуме во Флориде
Гендиректор Rumble Крис Павловски (слева), гендиректор PublicSquare Майкл Зайферт и депутат от Республиканской партии Кэт Кэммак на форуме во Флориде - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© AP Photo / Phelan M. Ebenhack
Гендиректор Rumble Крис Павловски (слева), гендиректор PublicSquare Майкл Зайферт и депутат от Республиканской партии Кэт Кэммак на форуме во Флориде. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Основатель видеохостинга Rumble Крис Павловски заявил о том, что покинул ЕС в связи с новостями об аресте Павла Дурова.
"Я немного запоздал с этим заявлением, но на то есть веская причина — я только что благополучно покинул Европу. Франция уже угрожала Rumble, и теперь они перешли красную черту, арестовав главу Telegram Павла Дурова, как сообщается, за то, что он не ограничивал свободу слова", — написал он в соцсети X.
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Павловски также открыто заявил о поддержке Павла Дурова и продолжении борьбы за свободу слова.
"Rumble не потерпит такого поведения и будет использовать все доступные законные средства для борьбы за свободу слова и прав человека. В настоящее время мы ведем борьбу в судах Франции и надеемся на немедленное освобождение Павла Дурова", — сообщил глава видеохостинга.
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.
По данным СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурски, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
Россия направила Франции ноту с требованием о доступе к Дурову, однако, по информации посольства, французские власти пока уклоняются от сотрудничества по этому вопросу.
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