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"Кровь на твоих руках": на Западе резко ответили на заявление Зеленского
"Кровь на твоих руках": на Западе резко ответили на заявление Зеленского - РИА Новости, 25.08.2024
"Кровь на твоих руках": на Западе резко ответили на заявление Зеленского
Владимир Зеленский виновен в гибели 700 тысяч украинских военных, об этом заявил на своей странице в X американский разведчик в отставке Скотт Риттер,... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T05:22
2024-08-25T05:22
2024-08-25T10:51
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скотт риттер
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский виновен в гибели 700 тысяч украинских военных, об этом заявил на своей странице в X американский разведчик в отставке Скотт Риттер, комментируя высказывание главы киевского режима.Ранее Зеленский на видео, опубликованном в соцсети X к Дню независимости Украины, заявил, что в Киеве всегда будут помнить о погибших военных."Большинство из которых (украинских военнослужащих. — Прим. ред.) было бы живо сегодня, если бы ты не позволил Украине стать инструментом НАТО. Если бы ты выбрал мир, а не войну", — ответил на пост Зеленского Риттер.Как отметил эксперт, в ходе конфликта уже погибли 700 тысяч боевиков ВСУ, и это число будет только расти."Их кровь на твоих руках", — подытожил Риттер.Как сообщал в апреле занимавший тогда пост министра обороны России Сергей Шойгу, общие потери ВСУ с 24 февраля 2022 года составили почти полмиллиона военнослужащих. В конце июля украинский главнокомандующий Александр Сырский отказался раскрыть данные о потерях в рядах ВСУ, при этом в феврале сам Зеленский утверждал, что армия с февраля 2022 года якобы потеряла убитыми всего 31 тысячу человек.
https://ria.ru/20240824/spetsoperatsiya-1968234700.html
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"Кровь на твоих руках": на Западе резко ответили на заявление Зеленского
Риттер обвинил Зеленского в гибели 700 тысяч украинских военных