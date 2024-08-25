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"Кровь на твоих руках": на Западе резко ответили на заявление Зеленского - РИА Новости, 25.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:22 25.08.2024 (обновлено: 10:51 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/ritter-1968306928.html
"Кровь на твоих руках": на Западе резко ответили на заявление Зеленского
"Кровь на твоих руках": на Западе резко ответили на заявление Зеленского - РИА Новости, 25.08.2024
"Кровь на твоих руках": на Западе резко ответили на заявление Зеленского
Владимир Зеленский виновен в гибели 700 тысяч украинских военных, об этом заявил на своей странице в X американский разведчик в отставке Скотт Риттер,... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T05:22
2024-08-25T10:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
россия
владимир зеленский
скотт риттер
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский виновен в гибели 700 тысяч украинских военных, об этом заявил на своей странице в X американский разведчик в отставке Скотт Риттер, комментируя высказывание главы киевского режима.Ранее Зеленский на видео, опубликованном в соцсети X к Дню независимости Украины, заявил, что в Киеве всегда будут помнить о погибших военных."Большинство из которых (украинских военнослужащих. — Прим. ред.) было бы живо сегодня, если бы ты не позволил Украине стать инструментом НАТО. Если бы ты выбрал мир, а не войну", — ответил на пост Зеленского Риттер.Как отметил эксперт, в ходе конфликта уже погибли 700 тысяч боевиков ВСУ, и это число будет только расти."Их кровь на твоих руках", — подытожил Риттер.Как сообщал в апреле занимавший тогда пост министра обороны России Сергей Шойгу, общие потери ВСУ с 24 февраля 2022 года составили почти полмиллиона военнослужащих. В конце июля украинский главнокомандующий Александр Сырский отказался раскрыть данные о потерях в рядах ВСУ, при этом в феврале сам Зеленский утверждал, что армия с февраля 2022 года якобы потеряла убитыми всего 31 тысячу человек.
https://ria.ru/20240824/spetsoperatsiya-1968234700.html
https://radiosputnik.ru/20240824/zelenskiy-1968216525.html
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в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, скотт риттер, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Кровь на твоих руках": на Западе резко ответили на заявление Зеленского

Риттер обвинил Зеленского в гибели 700 тысяч украинских военных

© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский виновен в гибели 700 тысяч украинских военных, об этом заявил на своей странице в X американский разведчик в отставке Скотт Риттер, комментируя высказывание главы киевского режима.
Ранее Зеленский на видео, опубликованном в соцсети X к Дню независимости Украины, заявил, что в Киеве всегда будут помнить о погибших военных.
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"Большинство из которых (украинских военнослужащих. — Прим. ред.) было бы живо сегодня, если бы ты не позволил Украине стать инструментом НАТО. Если бы ты выбрал мир, а не войну", — ответил на пост Зеленского Риттер.
Как отметил эксперт, в ходе конфликта уже погибли 700 тысяч боевиков ВСУ, и это число будет только расти.
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"Их кровь на твоих руках", — подытожил Риттер.
Как сообщал в апреле занимавший тогда пост министра обороны России Сергей Шойгу, общие потери ВСУ с 24 февраля 2022 года составили почти полмиллиона военнослужащих. В конце июля украинский главнокомандующий Александр Сырский отказался раскрыть данные о потерях в рядах ВСУ, при этом в феврале сам Зеленский утверждал, что армия с февраля 2022 года якобы потеряла убитыми всего 31 тысячу человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевРоссияВладимир ЗеленскийСкотт РиттерВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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