"Новые люди" проводят акцию в поддержку Дурова у посольства Франции
У посольства Франции в Москве устроили акцию в поддержку Дурова
© Фото : Александр Даванков/Telegram"Новые люди" проводят мирную акцию у посольства Франции в Москве в поддержку основателя Telegram Павла Дурова
"Новые люди" проводят мирную акцию у посольства Франции в Москве в поддержку основателя Telegram Павла Дурова
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков вместе со сторонниками партии "Новые люди" проводит мирную акцию у посольства Франции в поддержку основателя Telegram Павла Дурова.
"Собрались вместе с Владиславом Даванковым и сторонниками "Новых людей" на мирную акцию у посольства Франции", - написал зампредседателя партии "Новые люди" Александр Даванков в своем Telegram-канале.
Он призывает людей приходить к посольству и оставить бумажный самолетик в поддержку Дурова. "Делайте так в Москве и других городах", - заключил он.
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.
По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.