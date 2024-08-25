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"Новые люди" проводят акцию в поддержку Дурова у посольства Франции

"Новые люди" проводят акцию в поддержку Дурова у посольства Франции - РИА Новости, 25.08.2024

"Новые люди" проводят акцию в поддержку Дурова у посольства Франции

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков вместе со сторонниками партии "Новые люди" проводит мирную акцию у посольства Франции в поддержку основателя Telegram... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T12:33

2024-08-25T12:33

2024-08-25T17:29

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госдума рф

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков вместе со сторонниками партии "Новые люди" проводит мирную акцию у посольства Франции в поддержку основателя Telegram Павла Дурова. "Собрались вместе с Владиславом Даванковым и сторонниками "Новых людей" на мирную акцию у посольства Франции", - написал зампредседателя партии "Новые люди" Александр Даванков в своем Telegram-канале. Он призывает людей приходить к посольству и оставить бумажный самолетик в поддержку Дурова. "Делайте так в Москве и других городах", - заключил он. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20240825/durov_svoboda-1968309642.html

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