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"Новые люди" проводят акцию в поддержку Дурова у посольства Франции - РИА Новости, 25.08.2024
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12:33 25.08.2024 (обновлено: 17:29 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/protest-1968343312.html
"Новые люди" проводят акцию в поддержку Дурова у посольства Франции
"Новые люди" проводят акцию в поддержку Дурова у посольства Франции - РИА Новости, 25.08.2024
"Новые люди" проводят акцию в поддержку Дурова у посольства Франции
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков вместе со сторонниками партии "Новые люди" проводит мирную акцию у посольства Франции в поддержку основателя Telegram... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T12:33
2024-08-25T17:29
франция
москва
азербайджан
павел дуров
владислав даванков
telegram
госдума рф
задержание павла дурова во франции
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков вместе со сторонниками партии "Новые люди" проводит мирную акцию у посольства Франции в поддержку основателя Telegram Павла Дурова. "Собрались вместе с Владиславом Даванковым и сторонниками "Новых людей" на мирную акцию у посольства Франции", - написал зампредседателя партии "Новые люди" Александр Даванков в своем Telegram-канале. Он призывает людей приходить к посольству и оставить бумажный самолетик в поддержку Дурова. "Делайте так в Москве и других городах", - заключил он. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
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франция, москва, азербайджан, павел дуров, владислав даванков, telegram, госдума рф, задержание павла дурова во франции, в мире
Франция, Москва, Азербайджан, Павел Дуров, Владислав Даванков, Telegram, Госдума РФ, Задержание Павла Дурова во Франции, В мире
"Новые люди" проводят акцию в поддержку Дурова у посольства Франции

У посольства Франции в Москве устроили акцию в поддержку Дурова

© Фото : Александр Даванков/Telegram"Новые люди" проводят мирную акцию у посольства Франции в Москве в поддержку основателя Telegram Павла Дурова
Новые люди проводят мирную акцию у посольства Франции в Москве в поддержку основателя Telegram Павла Дурова - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© Фото : Александр Даванков/Telegram
"Новые люди" проводят мирную акцию у посольства Франции в Москве в поддержку основателя Telegram Павла Дурова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков вместе со сторонниками партии "Новые люди" проводит мирную акцию у посольства Франции в поддержку основателя Telegram Павла Дурова.
"Собрались вместе с Владиславом Даванковым и сторонниками "Новых людей" на мирную акцию у посольства Франции", - написал зампредседателя партии "Новые люди" Александр Даванков в своем Telegram-канале.
Он призывает людей приходить к посольству и оставить бумажный самолетик в поддержку Дурова. "Делайте так в Москве и других городах", - заключил он.
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.
По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
Свобода, ведущая народ в Telegram. Павла Дурова задержали во Франции
Вчера, 08:00
 
ФранцияМоскваАзербайджанПавел ДуровВладислав ДаванковTelegramГосдума РФЗадержание Павла Дурова во ФранцииВ мире
 
 
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