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Россия направила ноту с требованием о доступе к Дурову - РИА Новости, 25.08.2024
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14:04 25.08.2024 (обновлено: 14:10 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/nota-1968353912.html
Россия направила ноту с требованием о доступе к Дурову
Россия направила ноту с требованием о доступе к Дурову - РИА Новости, 25.08.2024
Россия направила ноту с требованием о доступе к Дурову
Россия направила ноту с требованием о доступе к бизнесмену Павлу Дурову, но Париж считает его французское гражданство в качестве основного, заявила РИА Новости... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T14:04
2024-08-25T14:10
россия
париж
в мире
павел дуров
мария захарова
задержание павла дурова во франции
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Россия направила ноту с требованием о доступе к бизнесмену Павлу Дурову, но Париж считает его французское гражданство в качестве основного, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова"Ноту направили с требованием о доступе. Но у него французское гражданство, что Франция воспринимает в качестве основного", - сказала она.В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.Посольство РФ по Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.
https://ria.ru/20240825/durov_svoboda-1968309642.html
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россия, париж, в мире, павел дуров, мария захарова, задержание павла дурова во франции
Россия, Париж, В мире, Павел Дуров, Мария Захарова, Задержание Павла Дурова во Франции
Россия направила ноту с требованием о доступе к Дурову

МИД: РФ запросила доступ к Дурову, но Франция считает свое гражданство основным

© AP Photo / Tatan SyuflanaСооснователь соцсети "ВКонтакте", создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров
Сооснователь соцсети ВКонтакте, создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© AP Photo / Tatan Syuflana
Сооснователь соцсети "ВКонтакте", создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Россия направила ноту с требованием о доступе к бизнесмену Павлу Дурову, но Париж считает его французское гражданство в качестве основного, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова
"Ноту направили с требованием о доступе. Но у него французское гражданство, что Франция воспринимает в качестве основного", - сказала она.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
Свобода, ведущая народ в Telegram. Павла Дурова задержали во Франции
Вчера, 08:00
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.
По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
Посольство РФ по Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
Маск поддержал призывы освободить Дурова
Вчера, 08:41
 
РоссияПарижВ миреПавел ДуровМария ЗахароваЗадержание Павла Дурова во Франции
 
 
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