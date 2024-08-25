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Мизулина ответила на вопрос о закрытии Telegram - РИА Новости, 25.08.2024
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17:32 25.08.2024
https://ria.ru/20240825/mizulina-1968380109.html
Мизулина ответила на вопрос о закрытии Telegram
Мизулина ответила на вопрос о закрытии Telegram - РИА Новости, 25.08.2024
Мизулина ответила на вопрос о закрытии Telegram
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в ответ на вопрос подписчика о закрытии мессенджера Telegram из-за ареста ее основателя Павла Дурова... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T17:32
2024-08-25T17:32
технологии
россия
париж
москва
павел дуров
екатерина мизулина
мария захарова
telegram
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в ответ на вопрос подписчика о закрытии мессенджера Telegram из-за ареста ее основателя Павла Дурова заявила, что крупные ресурсы могут устойчиво работать в чрезвычайных ситуациях, но проблема состоит в том, что может потребовать Запад в обмен на свободу заложника. "Крупные ресурсы построены так, что могут работать устойчиво и в ЧС. Другой вопрос, что может потребовать Запад в обмен на свободу заложника", - написала она в своем Telegram-канале. Мизулина выразила уверенность в том, что платформа продолжит работу. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы. В свою очередь посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Россия направила ноту с требованием о доступе к Дурову, но Париж считает его французское гражданство в качестве основного. Она добавила, что Москва будет следить за реакцией международных организаций на задержание основателя Telegram.
https://ria.ru/20240825/durov_frantsiya-1968304812.html
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технологии, россия, париж, москва, павел дуров, екатерина мизулина, мария захарова, telegram, задержание павла дурова во франции
Технологии, Россия, Париж, Москва, Павел Дуров, Екатерина Мизулина, Мария Захарова, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции
Мизулина ответила на вопрос о закрытии Telegram

Мизулина уверена, что Telegram продолжит работать, несмотря на арест Дурова

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор Лиги Безопасного Интернета, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина
Директор Лиги Безопасного Интернета, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Директор Лиги Безопасного Интернета, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в ответ на вопрос подписчика о закрытии мессенджера Telegram из-за ареста ее основателя Павла Дурова заявила, что крупные ресурсы могут устойчиво работать в чрезвычайных ситуациях, но проблема состоит в том, что может потребовать Запад в обмен на свободу заложника.
«
"Крупные ресурсы построены так, что могут работать устойчиво и в ЧС. Другой вопрос, что может потребовать Запад в обмен на свободу заложника", - написала она в своем Telegram-канале.
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
Дурову припомнили высказывание о Франции
Вчера, 03:42
Мизулина выразила уверенность в том, что платформа продолжит работу.
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.
По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы. В свою очередь посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Россия направила ноту с требованием о доступе к Дурову, но Париж считает его французское гражданство в качестве основного. Она добавила, что Москва будет следить за реакцией международных организаций на задержание основателя Telegram.
Экс-министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
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ТехнологииРоссияПарижМоскваПавел ДуровЕкатерина МизулинаМария ЗахароваTelegramЗадержание Павла Дурова во Франции
 
 
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