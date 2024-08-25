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В МИД прокомментировали арест Дурова во Франции - РИА Новости, 25.08.2024
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01:46 25.08.2024 (обновлено: 07:50 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/mid-1968299961.html
В МИД прокомментировали арест Дурова во Франции
В МИД прокомментировали арест Дурова во Франции - РИА Новости, 25.08.2024
В МИД прокомментировали арест Дурова во Франции
Представители бизнесмена Павла Дурова не обращались в посольство России во Франции в связи с его задержанием, дипломаты начали разбираться в случившемся задолго РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T01:46
2024-08-25T07:50
россия
франция
в мире
павел дуров
москва
владислав даванков
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Представители бизнесмена Павла Дурова не обращались в посольство России во Франции в связи с его задержанием, дипломаты начали разбираться в случившемся задолго до обращения вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, сообщили РИА Новости в МИД.&quot;В связи с информацией о задержании Дурова российское посольство во Франции сразу же предприняло необходимые в таких случаях шаги по прояснению ситуации вокруг российского гражданина, несмотря на отсутствие обращения со стороны представителей бизнесмена&quot;, — отметили в ведомстве.На Смоленской площади указали, что дипломаты "начали эту работу задолго до обращения Даванкова".Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") ранее направил обращение главе МИД Сергею Лаврову с призывом добиваться освобождения Дурова.Как отметила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова, посольство во Франции включилось в работу сразу же, как только появилась информация о задержании россиянина."Напоминать нашим дипломатам об их функциональных обязанностях нет необходимости", — подчеркнула дипломат.Захарова также привела список НПО, которые в 2018 году требовали от российских властей "прекратить создавать препоны" в работе Telegram, и задалась вопросом, будут ли они выступать в защиту Дурова. При этом она напомнила, что основатель мессенджера, несмотря на претензии к Telegram, все это время оставался на свободе.В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По их данным, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны.По данным французских СМИ, в воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По сведениям французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20240825/durov-1968296441.html
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россия, франция, в мире, павел дуров, москва, владислав даванков, госдума рф, telegram, задержание павла дурова во франции, сергей лавров
Россия, Франция, В мире, Павел Дуров, Москва, Владислав Даванков, Госдума РФ, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции, Сергей Лавров
В МИД прокомментировали арест Дурова во Франции

МИД: посольство во Франции предприняло шаги для изучения ситуации вокруг Дурова

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Представители бизнесмена Павла Дурова не обращались в посольство России во Франции в связи с его задержанием, дипломаты начали разбираться в случившемся задолго до обращения вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, сообщили РИА Новости в МИД.
«

"В связи с информацией о задержании Дурова российское посольство во Франции сразу же предприняло необходимые в таких случаях шаги по прояснению ситуации вокруг российского гражданина, несмотря на отсутствие обращения со стороны представителей бизнесмена", — отметили в ведомстве.

Вице-спикер Госдумы РФ, первый заместитель руководителя фракции Новые люди Владислав Даванков - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
Даванков призвал Лаврова добиваться освобождения Дурова
00:32
На Смоленской площади указали, что дипломаты "начали эту работу задолго до обращения Даванкова".
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") ранее направил обращение главе МИД Сергею Лаврову с призывом добиваться освобождения Дурова.
Как отметила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова, посольство во Франции включилось в работу сразу же, как только появилась информация о задержании россиянина.
«
"Напоминать нашим дипломатам об их функциональных обязанностях нет необходимости", — подчеркнула дипломат.
Захарова также привела список НПО, которые в 2018 году требовали от российских властей "прекратить создавать препоны" в работе Telegram, и задалась вопросом, будут ли они выступать в защиту Дурова. При этом она напомнила, что основатель мессенджера, несмотря на претензии к Telegram, все это время оставался на свободе.
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По их данным, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны.
По данным французских СМИ, в воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По сведениям французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
Сооснователь соцсети ВКонтакте, создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
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РоссияФранцияВ миреПавел ДуровМоскваВладислав ДаванковГосдума РФTelegramЗадержание Павла Дурова во ФранцииСергей Лавров
 
 
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