https://ria.ru/20240825/mid-1968299961.html
В МИД прокомментировали арест Дурова во Франции
В МИД прокомментировали арест Дурова во Франции - РИА Новости, 25.08.2024
В МИД прокомментировали арест Дурова во Франции
Представители бизнесмена Павла Дурова не обращались в посольство России во Франции в связи с его задержанием, дипломаты начали разбираться в случившемся задолго РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T01:46
2024-08-25T01:46
2024-08-25T07:50
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Представители бизнесмена Павла Дурова не обращались в посольство России во Франции в связи с его задержанием, дипломаты начали разбираться в случившемся задолго до обращения вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, сообщили РИА Новости в МИД."В связи с информацией о задержании Дурова российское посольство во Франции сразу же предприняло необходимые в таких случаях шаги по прояснению ситуации вокруг российского гражданина, несмотря на отсутствие обращения со стороны представителей бизнесмена", — отметили в ведомстве.На Смоленской площади указали, что дипломаты "начали эту работу задолго до обращения Даванкова".Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") ранее направил обращение главе МИД Сергею Лаврову с призывом добиваться освобождения Дурова.Как отметила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова, посольство во Франции включилось в работу сразу же, как только появилась информация о задержании россиянина."Напоминать нашим дипломатам об их функциональных обязанностях нет необходимости", — подчеркнула дипломат.Захарова также привела список НПО, которые в 2018 году требовали от российских властей "прекратить создавать препоны" в работе Telegram, и задалась вопросом, будут ли они выступать в защиту Дурова. При этом она напомнила, что основатель мессенджера, несмотря на претензии к Telegram, все это время оставался на свободе.В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По их данным, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны.По данным французских СМИ, в воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По сведениям французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
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россия, франция, в мире, павел дуров, москва, владислав даванков, госдума рф, telegram, задержание павла дурова во франции, сергей лавров
Россия, Франция, В мире, Павел Дуров, Москва, Владислав Даванков, Госдума РФ, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции, Сергей Лавров
В МИД прокомментировали арест Дурова во Франции
МИД: посольство во Франции предприняло шаги для изучения ситуации вокруг Дурова
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Представители бизнесмена Павла Дурова не обращались в посольство России во Франции в связи с его задержанием, дипломаты начали разбираться в случившемся задолго до обращения вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, сообщили РИА Новости в МИД.
«
"В связи с информацией о задержании Дурова российское посольство во Франции сразу же предприняло необходимые в таких случаях шаги по прояснению ситуации вокруг российского гражданина, несмотря на отсутствие обращения со стороны представителей бизнесмена", — отметили в ведомстве.
На Смоленской площади указали, что дипломаты "начали эту работу задолго до обращения Даванкова".
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") ранее направил обращение главе МИД Сергею Лаврову
с призывом добиваться освобождения Дурова.
Как отметила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова, посольство во Франции включилось в работу сразу же, как только появилась информация о задержании россиянина.
«
"Напоминать нашим дипломатам об их функциональных обязанностях нет необходимости", — подчеркнула дипломат.
Захарова также привела список НПО, которые в 2018 году требовали от российских властей "прекратить создавать препоны" в работе Telegram, и задалась вопросом, будут ли они выступать в защиту Дурова. При этом она напомнила, что основатель мессенджера, несмотря на претензии к Telegram, все это время оставался на свободе.
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram
Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана
. По информации прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По их данным, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны.
По данным французских СМИ, в воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По сведениям французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.