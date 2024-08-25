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В СПЧ отреагировали на арест Дурова
В СПЧ отреагировали на арест Дурова - РИА Новости, 25.08.2024
В СПЧ отреагировали на арест Дурова
Задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции должно окончательно открыть глаза тем, кто верит в красивые вывески Запада, считает член СПЧ РФ Алексей... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T01:28
2024-08-25T01:28
2024-08-25T01:28
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции должно окончательно открыть глаза тем, кто верит в красивые вывески Запада, считает член СПЧ РФ Алексей Мельников. Ранее французские СМИ сообщали, что основатель Telegram Павел Дуров задержан в аэропорту пригорода Парижа Ле-Бурже. По информации французских СМИ, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых Францией лиц. Он помещен под стражу. По данным французских СМИ, правосудие Франции считает, что ряд причин, в том числе отказ Telegram от сотрудничества с властями страны, делает Дурова причастным к ряду преступлений. "Задержание Павла Дурова должно окончательно открыть глаза тем "одаренным", кто еще продолжал верить в красивые вывески Запада. (Президент Франции Эммануэль - ред.) Макрон - узурпатор, Франция - полицейское государство", - написал Мельников в Telegram-канале.
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франция, россия, париж, алексей мельников, павел дуров, в мире, telegram
Франция, Россия, Париж, Алексей Мельников, Павел Дуров, В мире, Telegram
В СПЧ отреагировали на арест Дурова
Член СПЧ Мельников: арест Дурова откроет глаза верящим в красивые вывески Запада