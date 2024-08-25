Дуров для врагов России русский и потому опасный, заявил Медведев
Медведев: Дуров для врагов России опасный, в отличие от Цукерберга
© AP Photo / Tatan SyuflanaСооснователь соцсети "ВКонтакте", создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров
© AP Photo / Tatan Syuflana
Сооснователь соцсети "ВКонтакте", создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Павел Дуров для врагов России русский и потому опасный, в отличие от Марка Цукерберга, который сотрудничает с ФБР, основателю Telegram пора понять, что Отечество, как и времена, не выбирают, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.
"Для всех наших общих теперь врагов он русский – и потому непредсказуемый и опасный. Другой крови. Точно не Маск и не Цукерберг (кстати, активно сотрудничающий с ФБР). Дурову надо, наконец, понять, что Отечество, как и времена, не выбирают", - написал Медведев.
Он добавил, что Дуров хотел быть человеком мира, который отлично живет без Родины, и уехал, думая, что самые большие проблемы у него в России.
"Он посчитал, что самые большие проблемы у него в России, и уехал, затем еще и получив гражданство / вид на жительство в других государствах. Хотел быть гениальным "человеком мира", который отлично живет без Родины. Ubi bene ibi patria! Он просчитался", - написал Медведев.
По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.