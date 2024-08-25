https://ria.ru/20240825/medvedev-1968332484.html

Дуров для врагов России русский и потому опасный, заявил Медведев

Дуров для врагов России русский и потому опасный, заявил Медведев - РИА Новости, 25.08.2024

Дуров для врагов России русский и потому опасный, заявил Медведев

Павел Дуров для врагов России русский и потому опасный, в отличие от Марка Цукерберга, который сотрудничает с ФБР, основателю Telegram пора понять, что... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T10:52

2024-08-25T10:52

2024-08-25T11:02

россия

фбр

дмитрий медведев

в мире

задержание павла дурова во франции

павел дуров

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Павел Дуров для врагов России русский и потому опасный, в отличие от Марка Цукерберга, который сотрудничает с ФБР, основателю Telegram пора понять, что Отечество, как и времена, не выбирают, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц."Для всех наших общих теперь врагов он русский – и потому непредсказуемый и опасный. Другой крови. Точно не Маск и не Цукерберг (кстати, активно сотрудничающий с ФБР). Дурову надо, наконец, понять, что Отечество, как и времена, не выбирают", - написал Медведев.Он добавил, что Дуров хотел быть человеком мира, который отлично живет без Родины, и уехал, думая, что самые большие проблемы у него в России."Он посчитал, что самые большие проблемы у него в России, и уехал, затем еще и получив гражданство / вид на жительство в других государствах. Хотел быть гениальным "человеком мира", который отлично живет без Родины. Ubi bene ibi patria! Он просчитался", - написал Медведев.По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20240825/mask_durov-1968301575.html

https://ria.ru/20240825/durov_svoboda-1968309642.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, фбр, дмитрий медведев, в мире, задержание павла дурова во франции, павел дуров