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Дуров для врагов России русский и потому опасный, заявил Медведев - РИА Новости, 25.08.2024
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10:52 25.08.2024 (обновлено: 11:02 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/medvedev-1968332484.html
Дуров для врагов России русский и потому опасный, заявил Медведев
Дуров для врагов России русский и потому опасный, заявил Медведев - РИА Новости, 25.08.2024
Дуров для врагов России русский и потому опасный, заявил Медведев
Павел Дуров для врагов России русский и потому опасный, в отличие от Марка Цукерберга, который сотрудничает с ФБР, основателю Telegram пора понять, что... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T10:52
2024-08-25T11:02
россия
фбр
дмитрий медведев
в мире
задержание павла дурова во франции
павел дуров
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Павел Дуров для врагов России русский и потому опасный, в отличие от Марка Цукерберга, который сотрудничает с ФБР, основателю Telegram пора понять, что Отечество, как и времена, не выбирают, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц."Для всех наших общих теперь врагов он русский – и потому непредсказуемый и опасный. Другой крови. Точно не Маск и не Цукерберг (кстати, активно сотрудничающий с ФБР). Дурову надо, наконец, понять, что Отечество, как и времена, не выбирают", - написал Медведев.Он добавил, что Дуров хотел быть человеком мира, который отлично живет без Родины, и уехал, думая, что самые большие проблемы у него в России."Он посчитал, что самые большие проблемы у него в России, и уехал, затем еще и получив гражданство / вид на жительство в других государствах. Хотел быть гениальным "человеком мира", который отлично живет без Родины. Ubi bene ibi patria! Он просчитался", - написал Медведев.По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20240825/mask_durov-1968301575.html
https://ria.ru/20240825/durov_svoboda-1968309642.html
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россия, фбр, дмитрий медведев, в мире, задержание павла дурова во франции, павел дуров
Россия, ФБР, Дмитрий Медведев, В мире, Задержание Павла Дурова во Франции, Павел Дуров
Дуров для врагов России русский и потому опасный, заявил Медведев

Медведев: Дуров для врагов России опасный, в отличие от Цукерберга

© AP Photo / Tatan SyuflanaСооснователь соцсети "ВКонтакте", создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров
Сооснователь соцсети ВКонтакте, создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© AP Photo / Tatan Syuflana
Сооснователь соцсети "ВКонтакте", создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Павел Дуров для врагов России русский и потому опасный, в отличие от Марка Цукерберга, который сотрудничает с ФБР, основателю Telegram пора понять, что Отечество, как и времена, не выбирают, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.
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Маск иронично прокомментировал арест Дурова
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"Для всех наших общих теперь врагов он русский – и потому непредсказуемый и опасный. Другой крови. Точно не Маск и не Цукерберг (кстати, активно сотрудничающий с ФБР). Дурову надо, наконец, понять, что Отечество, как и времена, не выбирают", - написал Медведев.
Он добавил, что Дуров хотел быть человеком мира, который отлично живет без Родины, и уехал, думая, что самые большие проблемы у него в России.
"Он посчитал, что самые большие проблемы у него в России, и уехал, затем еще и получив гражданство / вид на жительство в других государствах. Хотел быть гениальным "человеком мира", который отлично живет без Родины. Ubi bene ibi patria! Он просчитался", - написал Медведев.
По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
Свобода, ведущая народ в Telegram. Павла Дурова задержали во Франции
08:00
 
РоссияФБРДмитрий МедведевВ миреЗадержание Павла Дурова во ФранцииПавел Дуров
 
 
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