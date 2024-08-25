https://ria.ru/20240825/mask-1968328761.html

Маск не исключил мер против Х на фоне задержания Дурова

Маск не исключил мер против Х на фоне задержания Дурова - РИА Новости, 25.08.2024

Маск не исключил мер против Х на фоне задержания Дурова

Американский миллиардер Илон Маск не исключает мер против принадлежащей ему соцсети Х на фоне задержания основателя Telegram Павла Дурова. РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T10:17

2024-08-25T10:17

2024-08-25T10:17

азербайджан

франция

павел дуров

илон маск

вивек рамасвами

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задержание павла дурова во франции

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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск не исключает мер против принадлежащей ему соцсети Х на фоне задержания основателя Telegram Павла Дурова. После задержания Дурова американский бизнесмен Вивек Рамасвами написал на своей странице в Х: "Telegram сегодня, завтра это будет Х". Маск оценил это сообщение, оставив смайлик в виде дважды подчеркнутой цифры 100. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы. Telegram-каналы со всего мира с разной аудиторией выступают в поддержку Дурова. Кто-то выкладывает видео или фотографии предпринимателя, кто-то - его цитаты. Многие посты в мессенджере подписываются хештегом FREEDUROV (с англ. "освободите Дурова" - ред.). В мессенджере также появляются боты с аналогичным названием Freedurov.

https://ria.ru/20240825/durov_svoboda-1968309642.html

https://ria.ru/20240825/durov-1968327616.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

азербайджан, франция, павел дуров, илон маск, вивек рамасвами, telegram, задержание павла дурова во франции, в мире