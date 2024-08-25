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Эксперт: России нужна защищенная линия для властей после ареста Дурова
Эксперт: России нужна защищенная линия для властей после ареста Дурова - РИА Новости, 25.08.2024
Эксперт: России нужна защищенная линия для властей после ареста Дурова
Российским чиновникам нужно подготовить новую защищенную линию для общения друг с другом на фоне ареста основателя Telegram Павла Дурова, заявила РИА Новости... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T14:25
2024-08-25T14:25
2024-08-25T14:25
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задержание павла дурова во франции
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ДЖАКАРТА, 25 авг - РИА Новости. Российским чиновникам нужно подготовить новую защищенную линию для общения друг с другом на фоне ареста основателя Telegram Павла Дурова, заявила РИА Новости аналитик в области политической, военной и разведывательной деятельности Индонезии Бакри Рахакундини Конни. "Для России это красная тревога, чтобы подготовить еще одну защищенную линию чата, поскольку я знаю, что некоторые чиновники также во многом полагаются на Telegram", - отметила Конни. По словам аналитика, в последнее время Telegram стал полем битвы для различных сторон международных конфликтов. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
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в мире, технологии, индонезия, россия, азербайджан, павел дуров, telegram, задержание павла дурова во франции
В мире, Технологии, Индонезия, Россия, Азербайджан, Павел Дуров, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции
Эксперт: России нужна защищенная линия для властей после ареста Дурова
Эксперт: РФ нужно подготовить защищенную линию для властей после ареста Дурова