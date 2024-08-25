Рейтинг@Mail.ru
Эксперт: России нужна защищенная линия для властей после ареста Дурова - РИА Новости, 25.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:25 25.08.2024
https://ria.ru/20240825/liniya-1968357337.html
Эксперт: России нужна защищенная линия для властей после ареста Дурова
Эксперт: России нужна защищенная линия для властей после ареста Дурова - РИА Новости, 25.08.2024
Эксперт: России нужна защищенная линия для властей после ареста Дурова
Российским чиновникам нужно подготовить новую защищенную линию для общения друг с другом на фоне ареста основателя Telegram Павла Дурова, заявила РИА Новости... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T14:25
2024-08-25T14:25
в мире
технологии
индонезия
россия
азербайджан
павел дуров
telegram
задержание павла дурова во франции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150488/09/1504880933_0:200:3872:2378_1920x0_80_0_0_d8fa00a3833e0ec175373caf0d8508a4.jpg
ДЖАКАРТА, 25 авг - РИА Новости. Российским чиновникам нужно подготовить новую защищенную линию для общения друг с другом на фоне ареста основателя Telegram Павла Дурова, заявила РИА Новости аналитик в области политической, военной и разведывательной деятельности Индонезии Бакри Рахакундини Конни. "Для России это красная тревога, чтобы подготовить еще одну защищенную линию чата, поскольку я знаю, что некоторые чиновники также во многом полагаются на Telegram", - отметила Конни. По словам аналитика, в последнее время Telegram стал полем битвы для различных сторон международных конфликтов. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20240825/durov-1968355879.html
https://ria.ru/20240825/otets-1968354155.html
индонезия
россия
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150488/09/1504880933_222:0:3678:2592_1920x0_80_0_0_10f0377993d000b9c3b9aa8edfcc72c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, индонезия, россия, азербайджан, павел дуров, telegram, задержание павла дурова во франции
В мире, Технологии, Индонезия, Россия, Азербайджан, Павел Дуров, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции
Эксперт: России нужна защищенная линия для властей после ареста Дурова

Эксперт: РФ нужно подготовить защищенную линию для властей после ареста Дурова

© Fotolia / lavioМужчина разговаривает по телефону
Мужчина разговаривает по телефону - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© Fotolia / lavio
Мужчина разговаривает по телефону. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДЖАКАРТА, 25 авг - РИА Новости. Российским чиновникам нужно подготовить новую защищенную линию для общения друг с другом на фоне ареста основателя Telegram Павла Дурова, заявила РИА Новости аналитик в области политической, военной и разведывательной деятельности Индонезии Бакри Рахакундини Конни.
«
"Для России это красная тревога, чтобы подготовить еще одну защищенную линию чата, поскольку я знаю, что некоторые чиновники также во многом полагаются на Telegram", - отметила Конни.
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
В Госдуме рассказали, почему США пытаются достать Дурова
Вчера, 14:17
По словам аналитика, в последнее время Telegram стал полем битвы для различных сторон международных конфликтов.
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.
По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
Отец Дурова прокомментировал задержание сына
Вчера, 14:05
 
В миреТехнологииИндонезияРоссияАзербайджанПавел ДуровTelegramЗадержание Павла Дурова во Франции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала