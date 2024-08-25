https://ria.ru/20240825/kriptovalyuta-1968295610.html

Цена криптовалюты Toncoin упала на 14 процентов на фоне задержания Дурова

Цена криптовалюты Toncoin упала на 14 процентов на фоне задержания Дурова - РИА Новости, 25.08.2024

Цена криптовалюты Toncoin упала на 14 процентов на фоне задержания Дурова

Стоимость криптовалюты Toncoin рухнула более чем на 10% на мировом рынке после новостей о задержании основателя Telegram Павла Дурова во Франции, менее сильно... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T00:14

2024-08-25T00:14

2024-08-25T00:51

павел дуров

франция

задержание павла дурова во франции

париж

telegram

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Стоимость криптовалюты Toncoin рухнула более чем на 10% на мировом рынке после новостей о задержании основателя Telegram Павла Дурова во Франции, менее сильно дешевеет Notcoin, следует из данных торгов.Основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже около Парижа в субботу вечером, позднее он был помещен под стражу, передают французские СМИ. Обе указанные криптовалюты связаны с блокчейн-проектом TON Дурова.К 00.43 мск курс Toncoin падал на 11,71% до 5,9933 доллара, ранее на новостях он максимально проваливался до 5,7747 доллара. Также дешевеет Notcoin – на 5,48% до 0,01069 доллара.

https://ria.ru/20240825/durov-1968296627.html

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

павел дуров, франция, задержание павла дурова во франции, париж, telegram