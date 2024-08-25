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Цена криптовалюты Toncoin упала на 14 процентов на фоне задержания Дурова - РИА Новости, 25.08.2024
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00:14 25.08.2024 (обновлено: 00:51 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/kriptovalyuta-1968295610.html
Цена криптовалюты Toncoin упала на 14 процентов на фоне задержания Дурова
Цена криптовалюты Toncoin упала на 14 процентов на фоне задержания Дурова - РИА Новости, 25.08.2024
Цена криптовалюты Toncoin упала на 14 процентов на фоне задержания Дурова
Стоимость криптовалюты Toncoin рухнула более чем на 10% на мировом рынке после новостей о задержании основателя Telegram Павла Дурова во Франции, менее сильно... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T00:14
2024-08-25T00:51
павел дуров
франция
задержание павла дурова во франции
париж
telegram
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Стоимость криптовалюты Toncoin рухнула более чем на 10% на мировом рынке после новостей о задержании основателя Telegram Павла Дурова во Франции, менее сильно дешевеет Notcoin, следует из данных торгов.Основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже около Парижа в субботу вечером, позднее он был помещен под стражу, передают французские СМИ. Обе указанные криптовалюты связаны с блокчейн-проектом TON Дурова.К 00.43 мск курс Toncoin падал на 11,71% до 5,9933 доллара, ранее на новостях он максимально проваливался до 5,7747 доллара. Также дешевеет Notcoin – на 5,48% до 0,01069 доллара.
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павел дуров, франция, задержание павла дурова во франции, париж, telegram
Павел Дуров, Франция, Задержание Павла Дурова во Франции, Париж, Telegram
Цена криптовалюты Toncoin упала на 14 процентов на фоне задержания Дурова

Цена криптовалюты Toncoin падает на 14% на фоне новостей о задержании Дурова

© РИА Новости / Евгений Козырев | Перейти в медиабанкСтойка с асиками на одной из майнинговых ферм
Стойка с асиками на одной из майнинговых ферм - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости / Евгений Козырев
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Стойка с асиками на одной из майнинговых ферм. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Стоимость криптовалюты Toncoin рухнула более чем на 10% на мировом рынке после новостей о задержании основателя Telegram Павла Дурова во Франции, менее сильно дешевеет Notcoin, следует из данных торгов.
Основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже около Парижа в субботу вечером, позднее он был помещен под стражу, передают французские СМИ. Обе указанные криптовалюты связаны с блокчейн-проектом TON Дурова.
Сооснователь соцсети ВКонтакте, создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
Задержанному во Франции Дурову грозит до 20 лет тюрьмы, сообщил журналист
00:37
К 00.43 мск курс Toncoin падал на 11,71% до 5,9933 доллара, ранее на новостях он максимально проваливался до 5,7747 доллара. Также дешевеет Notcoin – на 5,48% до 0,01069 доллара.
 
Павел ДуровФранцияЗадержание Павла Дурова во ФранцииПарижTelegram
 
 
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