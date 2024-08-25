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Цена криптовалюты Toncoin упала на 14 процентов на фоне задержания Дурова
Цена криптовалюты Toncoin упала на 14 процентов на фоне задержания Дурова - РИА Новости, 25.08.2024
Цена криптовалюты Toncoin упала на 14 процентов на фоне задержания Дурова
Стоимость криптовалюты Toncoin рухнула более чем на 10% на мировом рынке после новостей о задержании основателя Telegram Павла Дурова во Франции, менее сильно... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T00:14
2024-08-25T00:14
2024-08-25T00:51
павел дуров
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Стоимость криптовалюты Toncoin рухнула более чем на 10% на мировом рынке после новостей о задержании основателя Telegram Павла Дурова во Франции, менее сильно дешевеет Notcoin, следует из данных торгов.Основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже около Парижа в субботу вечером, позднее он был помещен под стражу, передают французские СМИ. Обе указанные криптовалюты связаны с блокчейн-проектом TON Дурова.К 00.43 мск курс Toncoin падал на 11,71% до 5,9933 доллара, ранее на новостях он максимально проваливался до 5,7747 доллара. Также дешевеет Notcoin – на 5,48% до 0,01069 доллара.
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Павел Дуров, Франция, Задержание Павла Дурова во Франции, Париж, Telegram
Цена криптовалюты Toncoin упала на 14 процентов на фоне задержания Дурова
Цена криптовалюты Toncoin падает на 14% на фоне новостей о задержании Дурова