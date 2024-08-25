https://ria.ru/20240825/kanada-1968404318.html

"Война с народом". В Канаде прокомментировали задержание Дурова

"Война с народом". В Канаде прокомментировали задержание Дурова - РИА Новости, 25.08.2024

"Война с народом". В Канаде прокомментировали задержание Дурова

Арест Павла Дурова во Франции говорит о ведущейся на Западе войне против народа, заявил канадский политик и бывший кандидат от Народной партии Канады Дэвид... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T22:19

2024-08-25T22:19

2024-08-25T22:19

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Арест Павла Дурова во Франции говорит о ведущейся на Западе войне против народа, заявил канадский политик и бывший кандидат от Народной партии Канады Дэвид Фрейхайт."Называйте это событие (арест Дурова – Прим. ред.) как хотите. Но поймите, что это война против народа и его прав. Это война. Война против прав простых людей", — написал Фрейхайт в соцсети X.В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.По данным СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурски, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.Россия направила Франции ноту с требованием о доступе к Дурову, однако, по информации посольства, французские власти пока уклоняются от сотрудничества по этому вопросу.

https://ria.ru/20240825/durov-1968363585.html

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