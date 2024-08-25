"Война с народом". В Канаде прокомментировали задержание Дурова
Канадский политик Фрейхайт назвал арест Павла Дурова "войной против народа"
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel DurovСоздатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров
Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Арест Павла Дурова во Франции говорит о ведущейся на Западе войне против народа, заявил канадский политик и бывший кандидат от Народной партии Канады Дэвид Фрейхайт.
"Называйте это событие (арест Дурова – Прим. ред.) как хотите. Но поймите, что это война против народа и его прав. Это война. Война против прав простых людей", — написал Фрейхайт в соцсети X.
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.
По данным СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурски, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
Россия направила Франции ноту с требованием о доступе к Дурову, однако, по информации посольства, французские власти пока уклоняются от сотрудничества по этому вопросу.