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"Война с народом". В Канаде прокомментировали задержание Дурова - РИА Новости, 25.08.2024
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22:19 25.08.2024
https://ria.ru/20240825/kanada-1968404318.html
"Война с народом". В Канаде прокомментировали задержание Дурова
"Война с народом". В Канаде прокомментировали задержание Дурова - РИА Новости, 25.08.2024
"Война с народом". В Канаде прокомментировали задержание Дурова
Арест Павла Дурова во Франции говорит о ведущейся на Западе войне против народа, заявил канадский политик и бывший кандидат от Народной партии Канады Дэвид... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T22:19
2024-08-25T22:19
в мире
франция
канада
азербайджан
павел дуров
telegram
задержание павла дурова во франции
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Арест Павла Дурова во Франции говорит о ведущейся на Западе войне против народа, заявил канадский политик и бывший кандидат от Народной партии Канады Дэвид Фрейхайт."Называйте это событие (арест Дурова – Прим. ред.) как хотите. Но поймите, что это война против народа и его прав. Это война. Война против прав простых людей", — написал Фрейхайт в соцсети X.В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.По данным СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурски, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.Россия направила Франции ноту с требованием о доступе к Дурову, однако, по информации посольства, французские власти пока уклоняются от сотрудничества по этому вопросу.
https://ria.ru/20240825/durov-1968363585.html
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в мире, франция, канада, азербайджан, павел дуров, telegram, задержание павла дурова во франции
В мире, Франция, Канада, Азербайджан, Павел Дуров, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции
"Война с народом". В Канаде прокомментировали задержание Дурова

Канадский политик Фрейхайт назвал арест Павла Дурова "войной против народа"

CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel DurovСоздатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel Durov
Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Арест Павла Дурова во Франции говорит о ведущейся на Западе войне против народа, заявил канадский политик и бывший кандидат от Народной партии Канады Дэвид Фрейхайт.
"Называйте это событие (арест Дурова – Прим. ред.) как хотите. Но поймите, что это война против народа и его прав. Это война. Война против прав простых людей", — написал Фрейхайт в соцсети X.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
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Вчера, 15:05
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.
По данным СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурски, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
Россия направила Франции ноту с требованием о доступе к Дурову, однако, по информации посольства, французские власти пока уклоняются от сотрудничества по этому вопросу.
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В миреФранцияКанадаАзербайджанПавел ДуровTelegramЗадержание Павла Дурова во Франции
 
 
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