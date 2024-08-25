https://ria.ru/20240825/guardian-1968329624.html

"Демонстрационная атака". СМИ раскрыли зловещий план Украины против России

"Демонстрационная атака". СМИ раскрыли зловещий план Украины против России - РИА Новости, 25.08.2024

"Демонстрационная атака". СМИ раскрыли зловещий план Украины против России

Украина хочет использовать западные дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории России, сообщает газета The Guardian. РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T10:29

2024-08-25T10:29

2024-08-25T11:43

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Украина хочет использовать западные дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории России, сообщает газета The Guardian."Высокопоставленные чиновники в Киеве предполагают, что "демонстрационная атака" британскими и французскими ракетами покажет Москве, что военные базы рядом с самой столицей могут быть уязвимы для прямых ударов", — говорится в материале.В украинском правительстве считают, что таким образом можно будет повлиять на начало переговоров с Россией, указали журналисты.В середине июля Пентагон заявил, что США не разрешают Украине использовать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для "глубоких" ударов по России, но это может измениться. Позднее американские СМИ сообщали, что украинские власти оказывают давление на США, добиваясь снятия запрета на использование ATACMS для ударов вглубь российской территории.Президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против России.После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник главы государства Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20240825/ep-1968326756.html

https://ria.ru/20240824/vsu-1968226298.html

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