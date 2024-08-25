https://ria.ru/20240825/erdogan-1968399965.html

Эрдоган поблагодарил Россию и Азербайджан за помощь в борьбе с пожарами

Эрдоган поблагодарил Россию и Азербайджан за помощь в борьбе с пожарами - РИА Новости, 25.08.2024

Эрдоган поблагодарил Россию и Азербайджан за помощь в борьбе с пожарами

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил в воскресенье Россию и Азербайджан за предоставленные самолеты-амфибии Бе-200, вносящие весомый вклад в... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T21:23

2024-08-25T21:23

2024-08-25T21:23

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СТАМБУЛ, 25 авг - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил в воскресенье Россию и Азербайджан за предоставленные самолеты-амфибии Бе-200, вносящие весомый вклад в борьбу с охватившими страну лесными пожарами. Министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы лично встречал в начале августа направленный Москвой самолет, он останется в Турции до конца октября. "Выражаю искреннюю благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Он направил в нашу страну самолет-амфибию (Бе-200 - ред.), оказав весомую поддержку нам в борьбе с лесными пожарами... Также благодарю президента РФ Владимира Путина, предоставившего нам самолет-амфибию, как и в прошлом году. Благодаря этим двум самолетам мы смогли с легкостью потушить пожары", - сказал Эрдоган, выступая после заседания кабмина. Кабмин впервые за 23 года провел заседание в городке Ахлат на востоке Турции. Президент призвал граждан Турции внимательно отнестись к проблеме лесных пожаров на фоне жары в стране, отметив, что причиной 90% пожаров является человеческий фактор. По словам Эрдогана, Турция одна из двух стран в мире, где для тушения пожаров задействованы БПЛА, всего же для этой цели используются 27 самолетов и 105 вертолетов. Турецкий лидер также пожурил оппозицию, некоторые представители которой используют тему борьбы с лесными пожарами в политических целях. Бе-200 помогали тушить пожары в Турции и в прошлые годы - так, в 2023 году Эрдоган поблагодарил Путина за два самолета-амфибии, принимавших участие в тушении лесных пожаров.

https://ria.ru/20240823/evakuatsiya-1967940866.html

https://ria.ru/20240807/jakutija-1964689324.html

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в мире, турция, россия, азербайджан, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, ильхам алиев