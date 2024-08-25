https://ria.ru/20240825/ege-1968306711.html

В ЕГЭ по русскому планируют снимать баллы за экстремизм в сочинениях

В ЕГЭ по русскому планируют снимать баллы за экстремизм в сочинениях - РИА Новости, 25.08.2024

В ЕГЭ по русскому планируют снимать баллы за экстремизм в сочинениях

В ЕГЭ-2025 по русскому языку в части сочинения планируют расширить критерий оценки "соблюдение этических норм", который запрещает школьнику использовать при... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T05:09

2024-08-25T05:09

2024-08-25T05:09

ольга котова

единый государственный экзамен (егэ)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948975827_0:286:2717:1814_1920x0_80_0_0_25b6fb962340a66fd9901a1c5c1bdc98.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. В ЕГЭ-2025 по русскому языку в части сочинения планируют расширить критерий оценки "соблюдение этических норм", который запрещает школьнику использовать при написании работы экстремистские высказывания, нарушающие законодательство РФ, выяснил корреспондент РИА Новости. Так, в блоке "речевое оформление сочинения" прописали конкретные нарушения, из-за которых школьник может потерять баллы на экзамене. "В работе приводятся примеры экстремистских и/или иных запрещенных к производству и распространению среди несовершеннолетних материалов / социально неприемлемого поведения людей / имеются высказывания, нарушающие законодательство Российской Федерации (пропаганда фашизма, антигосударственных идей, нетрадиционных ценностей, употребление нецензурной брани, иностранных слов, имеющих общеупотребительные аналоги в русском языке и не содержащихся в нормативных словарях, и т.д.)", - говорится в документе. Заместитель директора Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Ольга Котова рассказала РИА Новости, что в последние несколько лет у участников экзамена, учителей и экспертов предметных комиссий довольно часто возникали вопросы по этическим аспектам сочинений, поэтому формулировка критерия была детализирована. "По данному критерию работа не будет обнуляться полностью. Выявленным нарушениям законодательства Российской Федерации будет дана соответствующая оценка", - заключила Котова. Также в сочинении по русскому языку хотят исключить критерий, связанный с самостоятельным поиском экзаменуемым проблемы в тексте, так как само задание теперь содержит формулировку проблемы. Кроме того, предлагается увеличить с 69 до 99 слов порог, при котором экзаменационное сочинение не проверяется - по всем критериям ставится ноль баллов.

https://ria.ru/20240823/ege-1968138840.html

https://ria.ru/20240807/shkolnitsa-1964540411.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ольга котова, единый государственный экзамен (егэ), общество