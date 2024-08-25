https://ria.ru/20240825/durov-1968409368.html

В Италии предположили, кому следующему заткнут рот после задержания Дурова

В Италии предположили, кому следующему заткнут рот после задержания Дурова - РИА Новости, 25.08.2024

В Италии предположили, кому следующему заткнут рот после задержания Дурова

Министр транспорта и инфраструктуры Италии, вице-премьер страны Маттео Сальвини после задержания во Франции основателя Telegram Павла Дурова предположил, что... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T23:48

2024-08-25T23:48

2024-08-25T23:48

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задержание павла дурова во франции

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РИМ, 25 авг - РИА Новости. Министр транспорта и инфраструктуры Италии, вице-премьер страны Маттео Сальвини после задержания во Франции основателя Telegram Павла Дурова предположил, что следующим, "кому заткнут рот", станет американский предприниматель Илон Маск. "В Европе мы уже подошли к цензуре, к вони режима", - написал Сальвини в Facebook*. "Да здравствует свобода, мысли и слова. Кому заткнут рот следующим? Великий (и неудобный) Илон Маск?", - сказал Сальвини, также возглавляющий партию "Лига". В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы. В свою очередь посольство РФ по Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.* Деятельность Meta - соцсети Facebook, Instagram - запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20240825/durov-1968404012.html

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в мире, технологии, павел дуров, маттео сальвини, илон маск, италия, россия, задержание павла дурова во франции