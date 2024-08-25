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Команда Тelegram прокомментировала задержание Дурова - РИА Новости, 26.08.2024
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22:15 25.08.2024 (обновлено: 00:03 26.08.2024)
https://ria.ru/20240825/durov-1968404012.html
Команда Тelegram прокомментировала задержание Дурова
Команда Тelegram прокомментировала задержание Дурова - РИА Новости, 26.08.2024
Команда Тelegram прокомментировала задержание Дурова
Команда Telegram прокомментировала задержание основателя соцсети Павла Дурова во Франции. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-25T22:15
2024-08-26T00:03
франция
технологии
европа
азербайджан
павел дуров
telegram
евросоюз
задержание павла дурова во франции
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Команда Telegram прокомментировала задержание основателя соцсети Павла Дурова во Франции.&quot;Telegram соблюдает законы ЕС, в том числе закон о цифровых услугах — его модерация соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется. Генеральному директору Telegram Павлу Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе. Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой&quot;, — говорится в заявлении в Telegram.Команда соцсети добавила, что ждет скорейшего разрешения этой ситуации.В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации местной прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.По данным местных СМИ, правосудие считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями республики. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.Как сообщило РИА Новости посольство России во Франции, Париж пока уклоняется от сотрудничества по поводу задержания Дурова.Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила РИА Новости, что Москва направила ноту с требованием о доступе к предпринимателю, но Париж считает его французское гражданство в качестве основного. Она добавила, что Россия будет следить за реакцией международных организаций на задержание основателя Telegram.
https://ria.ru/20240825/rumble-1968399669.html
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франция, технологии, европа, азербайджан, павел дуров, telegram, евросоюз, задержание павла дурова во франции
Франция, Технологии, Европа, Азербайджан, Павел Дуров, Telegram, Евросоюз, Задержание Павла Дурова во Франции
Команда Тelegram прокомментировала задержание Дурова

Администрация Telegram заявила об абсурдности обвинений в адрес Павла Дурова

CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel DurovСоздатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel Durov
Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Команда Telegram прокомментировала задержание основателя соцсети Павла Дурова во Франции.
«

"Telegram соблюдает законы ЕС, в том числе закон о цифровых услугах — его модерация соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется. Генеральному директору Telegram Павлу Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе. Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой", — говорится в заявлении в Telegram.

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Команда соцсети добавила, что ждет скорейшего разрешения этой ситуации.
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации местной прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.
По данным местных СМИ, правосудие считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями республики.
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В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
Как сообщило РИА Новости посольство России во Франции, Париж пока уклоняется от сотрудничества по поводу задержания Дурова.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила РИА Новости, что Москва направила ноту с требованием о доступе к предпринимателю, но Париж считает его французское гражданство в качестве основного. Она добавила, что Россия будет следить за реакцией международных организаций на задержание основателя Telegram.
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ФранцияТехнологииЕвропаАзербайджанПавел ДуровTelegramЕвросоюзЗадержание Павла Дурова во Франции
 
 
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