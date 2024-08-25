https://ria.ru/20240825/durov-1968404012.html

Команда Тelegram прокомментировала задержание Дурова

Команда Тelegram прокомментировала задержание Дурова - РИА Новости, 26.08.2024

Команда Тelegram прокомментировала задержание Дурова

Команда Telegram прокомментировала задержание основателя соцсети Павла Дурова во Франции. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-25T22:15

2024-08-25T22:15

2024-08-26T00:03

франция

технологии

европа

азербайджан

павел дуров

telegram

евросоюз

задержание павла дурова во франции

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Команда Telegram прокомментировала задержание основателя соцсети Павла Дурова во Франции."Telegram соблюдает законы ЕС, в том числе закон о цифровых услугах — его модерация соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется. Генеральному директору Telegram Павлу Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе. Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой", — говорится в заявлении в Telegram.Команда соцсети добавила, что ждет скорейшего разрешения этой ситуации.В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации местной прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.По данным местных СМИ, правосудие считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями республики. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.Как сообщило РИА Новости посольство России во Франции, Париж пока уклоняется от сотрудничества по поводу задержания Дурова.Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила РИА Новости, что Москва направила ноту с требованием о доступе к предпринимателю, но Париж считает его французское гражданство в качестве основного. Она добавила, что Россия будет следить за реакцией международных организаций на задержание основателя Telegram.

https://ria.ru/20240825/rumble-1968399669.html

https://ria.ru/20240825/kanada-1968404318.html

https://ria.ru/20240825/durov-1968372422.html

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франция, технологии, европа, азербайджан, павел дуров, telegram, евросоюз, задержание павла дурова во франции