https://ria.ru/20240825/durov-1968384140.html
Нечаев призвал оппозиционные партии Франции поддержать освобождение Дурова
Нечаев призвал оппозиционные партии Франции поддержать освобождение Дурова - РИА Новости, 25.08.2024
Нечаев призвал оппозиционные партии Франции поддержать освобождение Дурова
Председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев направил обращение лидеру парламентской фракции "Национальное объединение" в Нацсобрании Франции Марин Ле Пен,... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T18:13
2024-08-25T18:13
2024-08-25T19:14
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев направил обращение лидеру парламентской фракции "Национальное объединение" в Нацсобрании Франции Марин Ле Пен, призвав оппозиционные французские партии поддержать требования по освобождению основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, документ находится в распоряжении РИА Новости."Просим Вас публично поддержать наше требование немедленного освобождения Павла Дурова из-под ареста в связи с абсурдностью предъявляемых ему обвинений", - сказано в обращении. Нечаев отметил, что арест Дурова – это политическая мера с целью давления на политику независимой международной компании, которая систематически отказывается нарушать тайну личной жизни и переписки своих пользователей, передавая информацию спецслужбам. Это создает опасный международный прецедент, который де-факто уничтожает право гражданина любой страны на свободу слова, приватность и конфиденциальность в мессенджерах и на онлайн-платформах, добавил он. "Партия "Новые Люди" в российском парламенте придерживается ценностей, которые гарантируют людям их гражданские права и свободы. Мы опечалены тем, что Республика Франция сегодня поступается принципами собственной Конституции и идёт по пути давления на предпринимателей, которые защищают конфиденциальность людей и свободу слова", - сказано в тексте обращения. Обращение было также направлено основателю партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшону.В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20240825/telegram-1968301945.html
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в мире, технологии, азербайджан, франция, павел дуров, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), марин ле пен, telegram, партия "новые люди", европарламент, задержание павла дурова во франции
В мире, Технологии, Азербайджан, Франция, Павел Дуров, Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди"), Марин Ле Пен, Telegram, Партия "Новые люди", Европарламент, Задержание Павла Дурова во Франции
Нечаев призвал оппозиционные партии Франции поддержать освобождение Дурова
Нечаев призвал французские партии поддержать требования по освобождению Дурова
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев направил обращение лидеру парламентской фракции "Национальное объединение" в Нацсобрании Франции Марин Ле Пен, призвав оппозиционные французские партии поддержать требования по освобождению основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, документ находится в распоряжении РИА Новости.
«
"Просим Вас публично поддержать наше требование немедленного освобождения Павла Дурова из-под ареста в связи с абсурдностью предъявляемых ему обвинений", - сказано в обращении.
Нечаев отметил, что арест Дурова – это политическая мера с целью давления на политику независимой международной компании, которая систематически отказывается нарушать тайну личной жизни и переписки своих пользователей, передавая информацию спецслужбам. Это создает опасный международный прецедент, который де-факто уничтожает право гражданина любой страны на свободу слова, приватность и конфиденциальность в мессенджерах и на онлайн-платформах, добавил он.
"Партия "Новые Люди
" в российском парламенте придерживается ценностей, которые гарантируют людям их гражданские права и свободы. Мы опечалены тем, что Республика Франция сегодня поступается принципами собственной Конституции и идёт по пути давления на предпринимателей, которые защищают конфиденциальность людей и свободу слова", - сказано в тексте обращения.
Обращение было также направлено основателю партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшону.
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram
Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана
. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.
По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.