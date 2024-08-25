https://ria.ru/20240825/durov-1968384140.html

Нечаев призвал оппозиционные партии Франции поддержать освобождение Дурова

Нечаев призвал оппозиционные партии Франции поддержать освобождение Дурова - РИА Новости, 25.08.2024

Нечаев призвал оппозиционные партии Франции поддержать освобождение Дурова

Председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев направил обращение лидеру парламентской фракции "Национальное объединение" в Нацсобрании Франции Марин Ле Пен,... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T18:13

2024-08-25T18:13

2024-08-25T19:14

в мире

технологии

азербайджан

франция

павел дуров

алексей нечаев (лидер партии "новые люди")

марин ле пен

telegram

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150146/47/1501464746_0:247:2395:1594_1920x0_80_0_0_23938084a05a82dfeff568b6a68f1085.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев направил обращение лидеру парламентской фракции "Национальное объединение" в Нацсобрании Франции Марин Ле Пен, призвав оппозиционные французские партии поддержать требования по освобождению основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, документ находится в распоряжении РИА Новости."Просим Вас публично поддержать наше требование немедленного освобождения Павла Дурова из-под ареста в связи с абсурдностью предъявляемых ему обвинений", - сказано в обращении. Нечаев отметил, что арест Дурова – это политическая мера с целью давления на политику независимой международной компании, которая систематически отказывается нарушать тайну личной жизни и переписки своих пользователей, передавая информацию спецслужбам. Это создает опасный международный прецедент, который де-факто уничтожает право гражданина любой страны на свободу слова, приватность и конфиденциальность в мессенджерах и на онлайн-платформах, добавил он. "Партия "Новые Люди" в российском парламенте придерживается ценностей, которые гарантируют людям их гражданские права и свободы. Мы опечалены тем, что Республика Франция сегодня поступается принципами собственной Конституции и идёт по пути давления на предпринимателей, которые защищают конфиденциальность людей и свободу слова", - сказано в тексте обращения. Обращение было также направлено основателю партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшону.В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20240825/telegram-1968301945.html

https://ria.ru/20240825/snouden-1968374950.html

азербайджан

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, азербайджан, франция, павел дуров, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), марин ле пен, telegram, партия "новые люди", европарламент, задержание павла дурова во франции