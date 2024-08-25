Депутат Журавлев считает ЦРУ заказчиком ареста Дурова
Депутат Журавлев: заказчики ареста Дурова находятся не в Париже, а в Лэнгли
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel DurovСоздатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров
Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Заказчики ареста основателя мессенджера Telegram Павла Дурова находятся не в Париже и Вашингтоне, а в Лэнгли, где располагается штаб-квартира ЦРУ, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").
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"Дуров пойман во французском аэропорту, но заказчики этого, скорее всего, находятся не в Париже и даже не в Вашингтоне, а в Лэнгли, где располагается штаб-квартира ЦРУ. Американским спецслужбам очень хотелось бы контролировать весь интернет, и в эту логику вписываются и борьба с китайским Тик-Током, и преследование Джулиана Ассанжа, которого отпустили через десятилетие, очевидно, добившись всего, чего хотели", - заявил Журавлев, комментируя арест Дурова во Франции.
По его словам, Дурову не стоит строить иллюзий, несмотря на нелепость обвинения, по которому арестовать можно и производителей столовых ножей, потому что ими совершается большинство убийств в мире.
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"Это в России можно было шутить, увиливая от сотрудничества, с ЦРУ - не забалуешь. Либо придется играть по их условиям, либо сгнить во французской тюрьме", - заключил депутат.
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.
По данным французских СМИ, правосудие во Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
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