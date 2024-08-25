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Депутат Журавлев считает ЦРУ заказчиком ареста Дурова - РИА Новости, 25.08.2024
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15:25 25.08.2024 (обновлено: 15:26 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/durov-1968366734.html
Депутат Журавлев считает ЦРУ заказчиком ареста Дурова
Депутат Журавлев считает ЦРУ заказчиком ареста Дурова - РИА Новости, 25.08.2024
Депутат Журавлев считает ЦРУ заказчиком ареста Дурова
Заказчики ареста основателя мессенджера Telegram Павла Дурова находятся не в Париже и Вашингтоне, а в Лэнгли, где располагается штаб-квартира ЦРУ, заявил РИА... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T15:25
2024-08-25T15:26
в мире
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франция
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Заказчики ареста основателя мессенджера Telegram Павла Дурова находятся не в Париже и Вашингтоне, а в Лэнгли, где располагается штаб-квартира ЦРУ, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). "Дуров пойман во французском аэропорту, но заказчики этого, скорее всего, находятся не в Париже и даже не в Вашингтоне, а в Лэнгли, где располагается штаб-квартира ЦРУ. Американским спецслужбам очень хотелось бы контролировать весь интернет, и в эту логику вписываются и борьба с китайским Тик-Током, и преследование Джулиана Ассанжа, которого отпустили через десятилетие, очевидно, добившись всего, чего хотели", - заявил Журавлев, комментируя арест Дурова во Франции. По его словам, Дурову не стоит строить иллюзий, несмотря на нелепость обвинения, по которому арестовать можно и производителей столовых ножей, потому что ими совершается большинство убийств в мире. "Это в России можно было шутить, увиливая от сотрудничества, с ЦРУ - не забалуешь. Либо придется играть по их условиям, либо сгнить во французской тюрьме", - заключил депутат. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По данным французских СМИ, правосудие во Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20240825/durov_svoboda-1968309642.html
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в мире, технологии, париж, франция, павел дуров, алексей журавлев , джулиан ассанж, telegram, центральное разведывательное управление (цру), госдума рф, задержание павла дурова во франции
В мире, Технологии, Париж, Франция, Павел Дуров, Алексей Журавлев , Джулиан Ассанж, Telegram, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Госдума РФ, Задержание Павла Дурова во Франции
Депутат Журавлев считает ЦРУ заказчиком ареста Дурова

Депутат Журавлев: заказчики ареста Дурова находятся не в Париже, а в Лэнгли

CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel DurovСоздатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel Durov
Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Заказчики ареста основателя мессенджера Telegram Павла Дурова находятся не в Париже и Вашингтоне, а в Лэнгли, где располагается штаб-квартира ЦРУ, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").
«
"Дуров пойман во французском аэропорту, но заказчики этого, скорее всего, находятся не в Париже и даже не в Вашингтоне, а в Лэнгли, где располагается штаб-квартира ЦРУ. Американским спецслужбам очень хотелось бы контролировать весь интернет, и в эту логику вписываются и борьба с китайским Тик-Током, и преследование Джулиана Ассанжа, которого отпустили через десятилетие, очевидно, добившись всего, чего хотели", - заявил Журавлев, комментируя арест Дурова во Франции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
Свобода, ведущая народ в Telegram. Павла Дурова задержали во Франции
Вчера, 08:00
По его словам, Дурову не стоит строить иллюзий, несмотря на нелепость обвинения, по которому арестовать можно и производителей столовых ножей, потому что ими совершается большинство убийств в мире.
«
"Это в России можно было шутить, увиливая от сотрудничества, с ЦРУ - не забалуешь. Либо придется играть по их условиям, либо сгнить во французской тюрьме", - заключил депутат.
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.
По данным французских СМИ, правосудие во Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
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В миреТехнологииПарижФранцияПавел ДуровАлексей ЖуравлевДжулиан АссанжTelegramЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Госдума РФЗадержание Павла Дурова во Франции
 
 
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