https://ria.ru/20240825/durov-1968365803.html

Итальянский эксперт назвал арест Дурова попыткой атаки на Telegram

Итальянский эксперт назвал арест Дурова попыткой атаки на Telegram - РИА Новости, 25.08.2024

Итальянский эксперт назвал арест Дурова попыткой атаки на Telegram

Арест во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова является попыткой напасть на его платформу, ставшую основным источником свободной информации на... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T15:18

2024-08-25T15:18

2024-08-25T15:18

в мире

павел дуров

джулиан ассанж

джордж сорос

задержание павла дурова во франции

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РИМ, 25 авг - РИА Новости. Арест во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова является попыткой напасть на его платформу, ставшую основным источником свободной информации на Западе, заявил РИА Новости представитель итальянского Комитета за освобождение Джулиана Ассанжа Леонардо Крибио. По его словам, арест Дурова произошёл в рамках "ожесточенного геополитического столкновения". "Оно включает серию арестов, в ходе которых юридические обвинения, еще не доказанные, используются для политического преследования тех, кому не нравится позиция Вашингтона в отношении прав человека", сказал Крибио, приведя пример Джулиана Ассанжа. "Telegram для нас, жителей Запада, является основным инструментом доступа к информации, подвергаемой цензуре официальными СМИ. Понятно, что арест Дурова – это попытка атаковать его платформу", - сказал представитель сторонников Ассанжа. Он выразил надежду, что Telegram "не превратится в Facebook"*, который изменился после угроз, полученных от Джорджа Сороса в Давосе в 2018 году: "Именно оттуда вскоре изменилась музыка для тех, кто использует социальную сеть Цукерберга для информирования по актуальным вопросам", - сказал Крибио. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы. В свою очередь посольство РФ по Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.* Деятельность Meta - соцсети Facebook, Instagram - запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20240825/durov-1968363585.html

https://ria.ru/20240825/zaderzhanie-1968363416.html

https://ria.ru/20240825/mask_durov-1968301575.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, павел дуров, джулиан ассанж, джордж сорос, задержание павла дурова во франции