https://ria.ru/20240825/durov-1968363585.html

"Этой стране конец!" В Сети подняли тревогу из-за задержания Дурова

"Этой стране конец!" В Сети подняли тревогу из-за задержания Дурова - РИА Новости, 25.08.2024

"Этой стране конец!" В Сети подняли тревогу из-за задержания Дурова

Задержание основателя Telegram Павла Дурова в аэропорту в пригороде Парижа вызвало тревогу у читателей французского издания Le Figaro. РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T15:05

2024-08-25T15:05

2024-08-25T15:05

в мире

франция

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париж

павел дуров

telegram

задержание павла дурова во франции

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Задержание основателя Telegram Павла Дурова в аэропорту в пригороде Парижа вызвало тревогу у читателей французского издания Le Figaro."Наша страна все больше напоминает настоящую диктатуру, закон больше не соблюдается и уступает место произволу на фоне всеобщего безразличия. Хуже того, демократия в опасности, а всем наплевать <…>. Этой стране пришел конец!" — считает пользователь La Esmeralda."Диктатура. Прямо на ваших глазах. И некоторые будут аплодировать. Проснитесь", — призвал BlueNormand."Французским властям достаточно запретить Telegram, если этот мессенджер представляет собой проблему. Арест его основателя и генерального директора — это ошибка и глобальный скандал. Франция в очередной раз выставит себя на посмешище", — указал al core."Если он не нравится США, то вполне естественно, что французы должны его остановить и, более того, похвастаться этим! Моя страна действительно стала половой тряпкой для США! Какой позор!" — пожаловался анонимный пользователь.В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.По данным СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурски, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.Россия направила Франции ноту с требованием о доступе к Дурову, однако, по информации посольства, французские власти пока уклоняются от сотрудничества по этому вопросу.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>

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в мире, франция, сша, париж, павел дуров, telegram, задержание павла дурова во франции