"Этой стране конец!" В Сети подняли тревогу из-за задержания Дурова
© AP Photo / Tatan SyuflanaПавел Дуров
© AP Photo / Tatan Syuflana
Павел Дуров. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Задержание основателя Telegram Павла Дурова в аэропорту в пригороде Парижа вызвало тревогу у читателей французского издания Le Figaro.
"Наша страна все больше напоминает настоящую диктатуру, закон больше не соблюдается и уступает место произволу на фоне всеобщего безразличия. Хуже того, демократия в опасности, а всем наплевать <…>. Этой стране пришел конец!" — считает пользователь La Esmeralda.
"Диктатура. Прямо на ваших глазах. И некоторые будут аплодировать. Проснитесь", — призвал BlueNormand.
"Французским властям достаточно запретить Telegram, если этот мессенджер представляет собой проблему. Арест его основателя и генерального директора — это ошибка и глобальный скандал. Франция в очередной раз выставит себя на посмешище", — указал al core.
"Если он не нравится США, то вполне естественно, что французы должны его остановить и, более того, похвастаться этим! Моя страна действительно стала половой тряпкой для США! Какой позор!" — пожаловался анонимный пользователь.
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.
По данным СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурски, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
Россия направила Франции ноту с требованием о доступе к Дурову, однако, по информации посольства, французские власти пока уклоняются от сотрудничества по этому вопросу.
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